升呢無綫親生女！「島大女神」葉蒨文搏殺儲首期置業

「島大女神」葉蒨文早前成為無綫「親生女」獲公司栽培，收入較之前穩定，正努力儲首期的她計劃在將軍澳置業，搬近電視城搏殺上位！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「島大女神」葉蒨文（Sophie）最近現身將軍澳，穿T恤襯短褲的她大晒白滑美腿。她似乎對「磚頭」相當感興趣，在地產舖外駐足睇盤，向職員查詢一番後邊講電話，邊拍下樓盤資料，似乎為置業做功課。她之後轉往商場行街，發現名牌手袋店減價即加快步伐入店，不過左睇右睇都未找到心頭好。她再轉戰化妝品店，今次火速買完化妝品就離開，原來趕着乘搭往返將軍澳電視城的穿梭巴士。

拍《愛．回家》彈起

入行4年多的Sophie今年開始上位，早前更獲得無綫經理人合約，成為「親生女」，收入較以前穩定。她接受電話訪問時被問到是否有意做業主，她表示：「打算自己搬嚟將軍澳住，希望近啲公司，慳番交通時間。不過依家樓價實在太高，暫時未儲夠首期，希望努力做嘢，目標一、兩年內可以置業，暫時可能考慮租住先。」

現已成為無綫「親生女」的Sophie外貌標致，於2016年參選港姐入行，因與歌手葉蒨文撞名令人留下印象，可惜意外地32強出局，但無阻她立志成為演員。她修讀訓練班後由路人甲做起，後來加入《愛．回家》逐漸受注目，更憑「島大女神」Candy一角彈出，俘虜不少宅男粉絲。