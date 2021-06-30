同冼靖峰拍拖？《聲夢》詹天文親解初戀之謎

喺《聲夢傳奇》被淘汰嘅15歲學員Windy（詹天文），被傳撻着同屬紅隊嘅23歲學員Archie（冼靖峰），佢哋喺6月24日被爆拍拖斷正，Archie夜訪Windy位於將軍澳的屋苑，Archie開Live時請Windy加入，而正忙溫書準備應付考試嘅女方，喺網上傾足成20分鐘，喺Windy未被foul前，又被影到一個Headphone兩份聽。

相隔3日，Windy就喺香閨開Live自解其初戀之謎，當佢講「主理人」李克勤重提佢減咗30磅去參加比賽時，佢就諗起啲辛酸忍唔住爆喊，但啲網民就唔太關心佢係肥定瘦，只不停留言問:「你男友喺咪冼生？」、「波哥（Archie暱稱）呢？」、「Archie it is your boyfriend？」「快啲同波哥拍拖」，佢就好大方嘅講：「繼續回答問題，最多人問我有冇拍拖，我喺呢度講一聲，冇，我冇拍拖，因為我依家呢個年齡，我覺得係要以夢想同學業為主，所以我係冇拍拖嘅。」佢仲做出個斬西瓜嘅手勢，相當可愛，不過似乎有Archie嘅粉絲呷醋，留言話：「你傷害死波哥啦，成日黐住波哥，扮嘢。」不過Windy時運高，咁啱低頭睇梗另一部平板電腦而沒有留意。