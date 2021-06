同冼靖峰拍拖？《聲夢》詹天文親解初戀之謎

喺《聲夢傳奇》被淘汰嘅15歲學員Windy(詹天文),被傳撻着同屬紅隊嘅23歲學員Archie(冼靖峰),佢哋喺6月24日被爆拍拖斷正,Archie夜訪Windy位於將軍澳的屋苑,Archie開Live時請Windy加入,而正忙溫書準備應付考試嘅女方,喺網上傾足成20分鐘,喺Windy未被foul前,又被影到一個Headphone兩份聽。

相隔3日,Windy就喺香閨開Live自解其初戀之謎,當佢講「主理人」李克勤重提佢減咗30磅去參加比賽時,佢就諗起啲辛酸忍唔住爆喊,但啲網民就唔太關心佢係肥定瘦,只不停留言問:「你男友喺咪冼生?」、「波哥(Archie暱稱)呢?」、「Archie it is your boyfriend?」「快啲同波哥拍拖」,佢就好大方嘅講:「繼續回答問題,最多人問我有冇拍拖,我喺呢度講一聲,冇,我冇拍拖,因為我依家呢個年齡,我覺得係要以夢想同學業為主,所以我係冇拍拖嘅。」佢仲做出個斬西瓜嘅手勢,相當可愛,不過似乎有Archie嘅粉絲呷醋,留言話:「你傷害死波哥啦,成日黐住波哥,扮嘢。」不過Windy時運高,咁啱低頭睇梗另一部平板電腦而沒有留意。