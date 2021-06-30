AV女優噴泉大挑戰　好有遐想

喺網上娛樂豐富嘅時代，想做到吸睛嘅效果，真係好講創意，只係創意唔使突破天際，好似有YouTube頻道就搵嚟AV女優試玩萬樂珠加可樂噴泉大挑戰，場面AV味濃，實在惹人遐想！另外，日本有女畫家以巨乳當畫筆畫畫，創意同視覺享受兼備呀！

心口濕晒

將萬樂珠同可樂結合，會出現「大爆炸」噴泉效果，威力無窮，不過依家仲玩？Out到爆啦！如果換上AV女優一齊玩，咁就唔同喇，更係邪念十足呀！

早前日本YouTube頻道「POW!! POW!! DIAZ ch」就搵嚟友田彩也香、長瀬麻美及宇野栞菜三位AV女優接受大挑戰，先將萬樂珠放入可樂樽，然後要喺限時內將變成噴泉嘅可樂飲晒，佢哋着上三點式泳衣上陣，波光四射、香艷無比，場面已經夠晒吸睛，見到佢哋擘大口喪飲可樂嘅畫面更係勁有AV味，尤其係友田彩也香玩得最投入，表情十足得到高潮咁High，而完成挑戰後個個心口都噴到濕晒，難怪網民話勁挑逗同好有遐想呀！

日女畫家巨乳繪畫

「胸前雙點作花，雙掌作樹……」呢句電影對白就聽得多，但現實中竟然有人用巨乳繪畫！1991年出生嘅日本女畫家河野麻實，擁有一對又圓又大嘅H奶，早前喺綜藝節目《月曜日Late Show》受訪時表示，佢最拿手嘅係印象畫，目標係喺美術史上留名，為此佢開始以一對巨乳當成畫筆嚟繪畫，方法係先換上白色泳衣，沾上顏料後趴喺畫紙上用對巨乳嚟繪畫，佢解釋咁繪畫嘅原因，在於胸部能直接傳達感覺。

至於呢啲巨乳畫作值幾多錢？答案係由35萬日圓起，只係首幅作品距今半年仍未賣出，不過賣唔出唔緊要，事關佢每次表演用巨乳繪畫，都會吸引到大量觀眾入場欣賞，足見人氣高企。

提升性趣關鍵語

喺IG擁有超過39萬粉絲嘅美國性學家Emily Morse表示，只要講一句關鍵語，不但能提升性愛樂趣，更能拉近同伴侶之間嘅關係，呢句關鍵語就係「Do you like this?」（你鍾意咁樣嗎？）

Emily Morse解釋呢句話嘅作用，不僅在於能肯定自己嘅床上表現，更能知道伴侶需要啲乜，咁先至會有改進。佢又表示唔少男女總以為可透過觀察對方嘅表情或反應，便能知道自己做得好唔好，或者對方係咪樂在其中，只係根據佢嘅經驗，坦言咁係冇可能嘅，因為唔少女士為討好男方，或避免麻煩，會傾向隱瞞自己嘅感覺。而呢句關鍵語喺IG發表後，即時獲得超過1萬2千個讚，唔少網民都認為呢句話真係好有效！