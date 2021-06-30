寶物收床底！黎諾懿秘藏逾百件Figure價值夠買靚車

藝人黎諾懿為圓兒時玩具夢，近20年來狂買動漫主角Figure，擺滿床下底兩大個地台，單是《聖鬥士星矢》系列已有逾百件，全部齋睇唔拆盒。粗略估計，他的所有玩具珍藏總值至少50萬元。視玩具如寶的他，揚言即使多多錢也不會割愛，更決定傳承給兒子，待他長大後舉行展覽，向下一代講解玩具歷史。

小時候已是動漫片迷的黎諾懿，對《聖鬥士星矢》、《超時空要塞》、《變形金剛》、《黃金戰士》等經典尤其喜歡，由於屋企窮困，根本沒有多餘金錢買主角的副產品，直至長大後打工，每當完成工作他便會買一件玩具獎勵自己，後來經濟許可，便愈買愈瘋狂，見到喜歡即買，結果一發不可收拾。

WALL-E見證夫妻情

於芸芸珍藏中，「星矢」可說是黎諾懿儲得最齊全的動漫主角，喜歡全套擁有的他，只要稍為缺一，即用盡方法「尋寶」：「一個系列12隻，有次搬屋覺得唔見咗一隻，後來要炒價買返嚟，好在太太大量，畀我咁做。耐不耐廠家又會Upgrade啲主角等你哋買，好似用雅典娜血滴落去，就會變成新生聖衣，每隻都會多對翼，之後又出特別版，關節動作靚啲，收藏家一定買，所以儲到依家係最多嘅一種，大約有120件左右，本身對希臘雅典、12宮好鍾意，星座又好似關自己事，加上細個睇呢套卡通片陪住長大。」

談起玩具，黎諾懿即變成大細路滔滔不絕，從「星矢」、「龍珠」再到動畫《太空奇兵．威E》主角WALL-E， 他也能道出收藏的原因：「細個睇《龍珠》，好希望有神龍出現幫我達成願望，長大後就儲佢啲產品。WALL-E係當年同太太拍拖時睇過套戲，佢好鍾意，我就搵人整個一比一，用鐵做嘅原裝出嚟，係我哋定情信物，最有紀念價值但唔值錢。（成屋玩具買咗幾多錢？）唔敢計，因為得閒又買，至少都幾十萬！」據知單是百幾隻聖鬥士，1隻1,000元，整個系列都總值逾30萬元，加上其他珍藏，總值逾50萬元，夠買一架靚車呢！

視百件珍藏如命的黎諾懿，坦言即使有人出天價也不會賣，並決定把寶貝全數傳給兒子，他說：「之前打開畀佢睇，佢碌大隻眼問係咪佢㗎！希望佢大個識珍惜，唔介意佢拆，但唔好賣，留低年代歷史，依家佢4歲，20年後應該變晒古董，如果佢有錢就整個博物館畀人欣賞，介紹畀下一代認識我個年代係玩咩長大嘅。」

地台收納最緊要吸濕！

不少人喜歡把珍藏品放於家中看得到的地方，黎諾懿卻寧願在主人房床底打造兩個大地台收納，並將之分門別類，非常整齊，地台上則是床褥，笑言晚晚瞓於玩具上，感覺最安全。他更分享打理方法：「我啲玩具唔拆盒，只在乎擁有，啲盒點樣保持新淨呢？放床底唔好以為安全，紙會吸濕令到發霉，所以久不久要打開透透氣，用埋防潮同防蟲包。」