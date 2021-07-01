【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿二庚戌金定日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、會友

忌：結網、栽種、伐木

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座、水瓶座

白羊座

吃喝玩樂要適可而止，太過沉迷會令你變得頽廢。

金牛座

趁假日攜眷遊山玩水，可以令兩顆心進一步拉近。

雙子座

精神不集中，易錯判形勢，理財投資勿貿然行動。

巨蟹座

受壞消息影響，心不在焉，做事沒精打采易出錯。

獅子座

為了遷就別人，被迫調整工作時間，心裏不是味兒。

處女座

順利完成手上的工作，不妨趁今天籌劃未來大計。

天秤座

正面跟另一半溝通，可化解一些纏繞多時的難題。

天蠍座

過於強勢的作風並非人人接受，有時要釋出善意啊！

人馬座

不要輕信坊間的促銷廣告，要做一個精明的消費者。

山羊座

謀事在人！若對生活現狀不滿，是時候作出改變了。

水瓶座

生活愜意，好好享受假期，不要花時間胡思亂想。

雙魚座

心情鬱悶，不想外出，乾脆待在家中好好休息吧！

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）龍 壓力大

鼠

好運相伴，貴人相助，易在職場上脱穎而出。

牛

才思敏捷，精力旺盛，可放膽發揮自身才能。

虎

偏財運較好，易憑出色業績獲得獎金或加薪。

兔

財運旺，投資眼光獨到，可考慮刀仔鋸大樹。

龍

是日沖煞，失去平時的冷靜，內心愈急愈亂。

蛇

宜善用今天的好運，盡快處理手上的重要事。

馬

生活稱心，出門有機會遇到好事，喜出望外。

羊

有可能破財，不宜多管閒事，以免被是非所累。

猴

不論做甚麼都得心應手，易獲得滿意的結果。

雞

情緒不穩，行事宜穩紮穩打，切勿擅作主張。

狗

堅持到底才有望克服困難，做事忌半途而廢。

豬

突發事故導致手忙腳亂，保持冷靜就沒有問題。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

現代室內設計

從事我們這一行，經常都有和室內設計師合作的機會，因為業主需要裝修房子的時候，多會諮詢我們的建議。

無論是出名的設計師、香港的設計師還是內地的設計師，我都接觸過不少，也都欣賞過他們的作品，有的更是得過獎的作品。不過，我發現他們在設計上都有一個共同特點，那就是以直線為主來做設計。無論是桌子、椅子、窗、門、床、書櫃等等，都是各種直線的搭配而已。

風水學認為，直無情，曲則有情，我們會發現，如今的建築物，從外觀上到室內的設計上，來來去去都是以直線為基礎，曲線的非常少見。這是受到現代西方的設計所影響，個人覺得在視覺上很容易看膩，而且過幾年，這種設計會被淘汰。

相反，我國傳統上的一些曲線設計愈來愈少見了，例如窗子可以是菱形的，門是採用拱門的，柱子是圓形的居多，或者在四方的牆壁上加上一些圓形或波浪形的裝飾等等。

直無情，因此現代人的親戚關係、鄰里關係、人與人之間的相處，都沒有像以前般有人情味了，似乎人變得愈來愈無情了。