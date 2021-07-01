紅館暑期響頭炮　黎明晚晚創金句

台灣天王周杰倫演唱會4度延期，樂迷要繼續「等了又等」，而迎接紅館暑假黃金檔期第一炮的黎明則蓄勢待發，將於7月10日至18日舉行9場《Leon黎明Talk & Sing 2021紅館演唱會》，Leon現正積極備戰，並加添新元素，今次一別以往個唱的形式，每場將有嘉賓撐場外，把演唱會及棟篤笑二合一，發揮其「金句王」本色！

5年前，黎明創先河於中環海濱活動空間舉辦戶外演唱會，引起全城熱話，就連身為黎明粉糸的天后容祖兒坐車經過，曾搞笑地隔空與他「合唱」《我愛Ichi Ban》令網民Like爆，2019年黎明亦擔任容祖兒演唱會嘉賓，未知今次會否「禮尚往來」，祖兒為他做個唱嘉賓之一呢？

除了每場有嘉賓，向來有「金句王」之稱的黎明，據知在今次演唱會一展所長，設有Talk Show環節，為有最佳發揮，他已密密開會度橋，並會參考多位棟篤笑高手如林海峰的作品，同時更會留意近期熱門話題。曾創出「空肚食早餐」、「坎坷過後有艇搭」、「核心嘅外圍係核心嘅內圍」等全城狂Loop的金句，黎明本身已有一定實力，相信經過他精心打造，真係晚晚有金句，晚晚有高潮！