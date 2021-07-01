出身書香世家　CL為做歌手輟學獲父親全力支持

曾紅遍全球的韓國女團2NE1，於2016年解散，4名成員各自作個人發展，其中隊長CL早於2015年簽約美國經理人公司Schoolboy Records，翌年正式在美國出道，同年憑歌曲《Lifted》登上美國單曲榜《Billboard Hot 100》第94名，實力獲得當地媒體認可。而CL的父親是物理學家李基鎮，她於高中時向父親提出輟學，但對方竟然沒有阻止，支持她尋找夢想。

CL出身書香世家，父親李基鎮是韓國著名學府西江大學的物理學教授兼物理學家，亦是漫畫作家兼藝術家，母親則是已故陶藝家洪宥羅，祖父與伯父分別是物理學家及經濟學家，外祖父則是陶藝家。CL自小接受與眾不同的家庭教育，祖父與父親一直主張「守護但不干涉」，而CL在15歲那年就已經經濟獨立。她小時候曾隨家人到法國及日本生活，體驗了不同國家的文化，她亦受到父親的薰陶，於10歲時因為熱愛音樂而夢想成為歌手，她多次寄Demo到YG事務所，但一直無人問津，至15歲才通過面試，成為YG練習生。

李基鎮早前在劉在石主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中憶述CL向她提出退學的經過，他指當時正在駕車，就讀高中2年級的女兒向他指讀書只是一種技術，向他表達希望退學的意願，但他沒有追問對方原因：「她自己肯定想起很久才做這個決定，所以我叫她根據自己的想法去做，假如我問她『為甚麼？』，兩個人肯定會說很多不必要的說話，之後不用我說，她自己就通過資格試獲得高中畢業證書。」

CL指當初要兼顧學業和練習生生活，但她希望花更多時間在音樂方面，所以選擇放棄學業，問到她為何選出在父親揸車時提出退學，她說：「他從來不會說『NO』，從來沒有聽過他說『不可以』。」可見李基鎮與女兒對彼此都百分百信任，而兩人在各自的範疇取得成功，更於2015年一同成為「世界科學首腦會議」的宣傳大使。