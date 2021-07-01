東方日報C1：周杰倫香港騷4度延期　申入世界紀錄

台灣天王周杰倫的世界巡迴演唱會香港站，受社會運動及疫情影響，舉行日期由2019年一改再改，本定於今年8月假中環舉行共6場露天騷，但主辦方再以無法在不能預期變化的環境下開個唱，宣布第4度延期至明年3月，竟然可能因此成為「最多人等開騷」的世界紀錄。

周杰倫（Jay）為慶祝入行20年的《嘉年華世界巡迴演唱會香港站》可謂好事多磨，個唱原定2019年12月重臨香港，首度登陸主題樂園露天場地舉行共6場演唱會，但接連受社會運動及疫情影響而多度延期，場地亦改到中環海濱活動空間舉行。歌迷本以為現時香港疫情緩和，經歷3次改期的個唱，終能於今年8月20日至22 日及8月27日至29日假中環海濱戶外演出場地開騷，可惜昨日再傳來壞消息，主辦方寶輝娛樂及杰威爾音樂於深表無奈及歉意下，宣布巡唱第4 度改期，將延至明年3月舉行。

英航班禁入境有影響

其實Jay的個唱已準備就緒，主辦單位與各部門經溝通協調，Jay及演出團隊亦積極籌備，為飛來香港隔離做好準備，可是鑑於港府近日宣布對英國實施地區性航班「熔斷機制」，加上台灣疫情持續，宣布三級警戒維持至7月12日，而香港亦可能進一步收緊台灣人入境的檢疫措施，隔離日數及檢測次數或有變，考慮到太多未知的變數，大會無法在不能預期變化的環境下堅持舉行巡唱，經過再三考慮及溝通後決定延期，並向歌迷表示：「萬分感謝香港的歌迷朋友，我們不會放棄，懇請大家再等等。」

寶輝娛樂老闆Simon表示這是相當沉重的決定，因為前期準備工作、海濱場地搭建舞台等工程都已籌備當中，跟政府各部門溝通，亦重印海濱最新入場門票，因遇上有假飛出現，故再在門票上增設加密制式以保障歌迷利益，所有一切都是為了演唱會可在順利歡樂下進行，可惜最近香港入境政策多變，所以跟杰威爾音樂再三商量後，最終決定還是以大家健康為重而延期。

此外，主辦單位又表示，雖然暫時開騷不成，但準備聯合持有今次演唱會門票的歌迷，創造一個世界紀錄：「世界上應該未試過有演唱會，有超過10萬觀眾一直持有門券唔肯放讓，一齊等待，我哋相信呢10萬人一齊等待差不多2年半，已經係個世界紀錄，會嘗試入紙健力士申請，睇吓杰倫係咪可以同歌迷一齊攞到健力士世界紀錄作為紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」不過他表示購票者可因應個人情況申請退票。

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