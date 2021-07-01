林慧倩對戰「拳后」何慈恩　被打到眼冒星星

藝人林慧倩（Giselle）最近參與無綫的比賽節目《明星運動會前哨﹕Fight盡》，Giselle表示這是第一次真正接觸西洋拳，更是第一次上擂台比賽：「今次唔係拍戲，冇NG，上到擂台真係無情講㗎。今次比較遲先加入比賽，所以賽前準備只得短短幾日時間，同之前訓練過既泰拳同巴西柔術完全唔同概念同打法，要喺咁短時間入邊學習一個新嘅技術仲要比賽，緊張得嚟都真係幾刺激！都要多謝Amigo（崔建邦）做大師兄辛苦陪我哋日日早起練習，我係演員唔係運動員，人生可能只此一次機會上真正擂台，好開心可以藉此機會比自己試一次，所以就算明知訓練時間短，心口掛住個勇字就上去打啦。」

被喻為「搏擊女神」的Giselle直到比賽當日才知道對手是經驗非常豐富的「腰帶拳后」何慈恩（Charlene），她坦言兩人實力懸殊，未上擂台就已經知道勝出機會微乎其微：「上到擂台大家都冇留力，打嗰時我個腦一片空白剩係得對手個樣，差啲連拳證既指示都聽唔到。」Giselle坦言慶幸今次無甚麼大傷但就經歷了「人生最痛」：「對手嘅拳又重又密，分別食左一拳係顴骨，對眼即時見到星星，最驚整到塊面，另外食咗一拳中body，絕對係人生最痛嘅一吓，感覺好似所有內臟都爆咗咁，個人當堂停頓咗幾秒。」被問到如果對手並非Charlene，可有信心會贏？她稱絕對有信心，不過亦尊重比賽的對手安排及賽果，又指可以跟如此經驗豐富的對手比賽，已是賺到，故感到非常滿足。

她認為比賽跟做人一樣，無論面對甚麼對手，調整一個良好心態很重要：「驚，就會亂，怯，就會輸一世。」她笑言發覺自己的抗打能力好像增強不少，又指作為女生自己都算挨得打。