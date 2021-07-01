工作狂搞到冇朋友！花姐拍廣告全因為MIRROR

ViuTV節目《調教你MIRROR》尋晚（30日）播出最新一集，去到「調教」Camp嘅尾聲，導師梁祖堯（阿祖）安排12子進行野外求生訓練，個個即刻變做大力士，用斧頭劈柴都唔夠，再手、腳並用，最後成功起火，但原來搞壇大龍鳳，只係為咗滿足Jer燒嘢食嘅心願！

之後佢哋齊齊圍爐取暖，阿祖準備咗條同經理人花姐嘅剖白片播畀MIRROR睇，一嚟阿祖就爆花姐成日喊，問到佢做咗經理人2年半以嚟犧牲咗啲乜嘢？花姐坦言犧牲最大係同屋企人相處嘅時間，甚至會令到老公有不滿：「基本上一起身，個腦就係做嘢，臨瞓之前都仲係覆緊Message，一嚟人手唔夠，就不停要跟佢哋所有工作；二嚟我認係鍾意攬晒啲嘢上身，其實同佢哋唔淨止係工作上嘅來往，培養感情都係工作嘅一部分，真係好難話放低就放低，係我叫佢哋16個人（MIRROR加ERROR）入行，如果我放低咗令件事唔好，我係有個責任，唔可以行差踏錯影響佢哋。」不過佢依家學識向正面諗，唔再諗犧牲，而係往後點繼續成就16個人。

花姐再自爆曾經有段時間對MIRROR啲服裝好執着，搞到身邊嘅同事好大壓力，繼而一個一個離開，同時佢發現身邊嘅朋友愈嚟愈少，又會被誤解：「第一個原因係工作時間長咗好多，有時間都返屋企瞓覺；第二個原因係身邊朋友唔理解我做緊乜嘢，而我都唔想同佢分享，有啲朋友覺得我變咗，反而係佢哋遠離咗我。（覺得自己有變？）我有變到，但係我嘅改變冇佢哋諗得咁多，佢哋覺得我囂，但我憑乜嘢囂張？我每日做緊司機咋喎！」

最後12子睇完花姐同阿祖嘅真情對話後，都有好嘅深感受，更尊重、敬愛花姐，並承諾會處理好隊員之間的矛盾，好讓花姐唔再憂心。其中Tiger大爆花姐之所以拋頭露面去拍廣告，其實都係想幫佢哋搭路；Edan則再爆花姐拍廣告嘅酬勞，其實全部都放晒入去「MIRROR基金」，畀佢哋用嚟拍MV。另外，今集亦設有一個「花姐喺唔喺度相差好遠」大獎，得獎者就係人氣王姜濤。