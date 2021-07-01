女神包養價曝光！蔡思貝值200萬　邊個值1,200萬？

有「史上最清純的LOL女神」之稱嘅台灣網紅奎丁，因為打機叻又擁32E火辣身材而成名，佢嘅個人影片頻道更有逾53萬訂閱者，早排佢就實測自己「包養價格」，搵嚟3名男子見面，有人願意開出每月40萬元新台幣（約11萬元港幣）包養費，之後更有人出每月60萬元新台幣（約16萬元港幣），估唔到素人都有價有市！

普通網紅都咁有市，藝人就更加多人想親近！早排就有視后飯局價最新行情流出，當中蔡思貝自爆曾被問價200萬港紙，比奎丁高出20倍就知佢咩料啦，佢仲大方到拎出手機展示早前收到嘅問價內容，不過思貝一向好自愛，佢就順勢講埋家住200呎瞓碌架床，力證自己又慳又唔貪心。

同為前港姐嘅「蜜桃胸」陳庭欣亦一樣被「問價」，佢謂自己除試過收過男性下體相外，亦收過飯局邀約：「最初開20萬，我試吓唔覆佢睇吓佢會升到幾多，最後升到百幾、200萬！佢仲話我咩都唔使做，淨係食個飯！好彩我平時有睇《警訊》！」睇嚟「港姐」頭銜確係有市場。

早年藝人楊埕喺社交網公開一段聲稱內地娛樂公司問價邀請出席飯局嘅對話，大爆莊思敏價錢為1,200萬，莊思敏當時就直指此事令人發笑：「開頭見到都好嬲，今次1,200萬真係得啖笑，我覺得佢應該係騙子先會開咁高價。」仲笑稱對方應該唔知佢係拿督女。

無綫前咪神陳偉琪本身就有個做貿易生意嘅富爸爸，佢都試過自爆因身材惹火及經常演姣爆角色，經常被「問價」邀去飯局，最誇張一次更出到800萬「包養價」，不過都被佢一一拒絕。

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