長期受抑鬱症困擾　佳仁被爆濫用麻醉劑被罰款

曾與韓國男星朱智勛拍拖的韓團Brown Eyed Girls成員佳仁，於2017年自爆朱智勛的好友朴正旭曾引誘她吸食大麻，即使朱智勛曾是毒友，她也沒有吸食，更表示會主動隔3個月驗毒一次，昨日卻被爆於因濫用麻醉劑異丙酚而被判罰款。

昨日有韓媒報道指一名70多歲的整形外科醫院因為違反管理毒品條例及醫療法，被判入獄1年6個月及罰款約8.5萬港元，報道指他曾向著名女團成員A某等人販賣麻醉劑，而A某就涉嫌4度濫用麻醉劇，她作供時聲稱以為只是用於醫療用途，但因為證據不足，所以沒有被起訴，但她就因為涉嫌於2019年7至8月非法使用麻醉劑時被發現而被判罰款7,000港元。

其後有韓媒爆料指佳仁是涉案女團成員A某，她所屬的事務所Mystic娛樂今日承認佳仁因為濫用麻醉劑而被罰款，為未有及時向公眾及粉絲道歉表示抱歉，又說：「佳仁在進行歌手活動期間受過大大小小的傷，長時間承受極大的痛楚，同時患有抑鬱症及嚴重睡眠障礙，在這個過程中她做了錯誤的選擇。」事務所亦深感他們有很大責任，今後會努力讓佳仁可以成熟的面貌與粉絲及大眾見面。