被張馨月踢爆爛玩！林峯學識剪指甲獲讚有進步

藝人林峯與張馨月夫妻參加大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第5季，呢集講到林峯要海上向張馨月索「尾波之吻」，佢越過衝浪靠近企喺船尾嘅老婆，可惜試足3次都未成功，最後仲搞到下巴都受傷，認真搏命！

上集4位人夫面對「你覺得妻子下輩子還會嫁給你嗎」，妻子們特意被劇組安排回答相反答案，今集大家認真mode，均表示認定對方，林峯冧爆謂願意交換男女身份，感受女人嘅辛苦，而張馨月就話：「我就一句話吧，我下輩子不改名字。」點知又有位被網民入：「名字中文名和英文名這輩子不是改過一次了嘛？付出到底多大啊，搞得這麼藍色生死戀。」據知二人宣布結婚時，有網友已起底指張馨月原名為張夢瑤，英文名由Ada改為Carina。

而張馨月被問到林峯有否改變時，佢諗咗陣然後回答：「有，之前就是很懶得自己剪指甲，都是我幫他剪，然後後面他開始學着自己剪指甲。」大家聽到即哄堂大笑，蔣勤勤、秦海璐及張翰分別揶揄：「獨立剪指甲」、「你好大進步啊林先生」、「終於長大成人了」。

其中一環妻子要寫出「最不喜歡聽到老公說過或做過的事」，張馨月寫下「你放心」3字，提示為其口頭禪，點知林峯就估「洗澡」，經過陳建斌提示3個字後，佢再估「不洗澡」，引到全場大笑。最後林峯未能估中，張馨月透露林峯與朋友聚會或飲酒就會咁講：「我就知道完了，這肯定不會早回來。」踢爆林峯爛玩！