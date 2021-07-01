時尚圈寵兒大愛　最潮灰色美容盒子

今回Amorepacific與Off-White聯名推出的限量版「Protection Box」，不僅是個防疫美容盒子，更可變身為孭出街的潮流小包。（互聯網）

自2013年創辦以來，Virgil Abloh的Off-White就以街頭風格和高級時裝的融合、陣容豪華的聯名合作聞名，合作對象囊括從Nike到Jimmy Choo、Moncler、Levi's、Byredo，甚至IKEA等知名品牌。來到今年，品牌更踩入美妝界與韓國美妝集團Amorepacific聯名合作，以世界性熱議話題「保護」為創作主題，攜手打造極具收藏價值的限量版「Protection Box」。

這個以Off-White標誌性色調設計的灰色Protection Box，完美結集護膚品及時尚單品，包括Amorepacific以修護美肌功效為主的護膚品：氣墊粉底既可自然提亮膚色，又兼具防曬功效；高效補濕面膜可紓緩受刺激肌膚；潤唇膏有效滋潤乾裂雙唇，及印有Off-White™品牌獨特的招牌Logo及圖案的口罩、口罩掛繩及柔霧灰色盒子，絕對是男女合用實用性極高的潮流美妝組合。此外，Protection Box配備一條可拆卸的肩帶，變成可隨時攜帶外出的美容盒子。每套「Protection Box」更附上Off-White™造型設計的「Play Kit」，以韓國棋盤遊戲「柶戲」變湊而成，寓美容於娛樂，極具玩味。

不過據聞今回限量抵港的100盒Protection Box不作公開發售，因此能夠獲得品牌餽贈，絕對是身份顯赫的象徵。游走於時尚圈的品牌寵兒沈月與新一代男神魏浚笙（Jeffrey）分別於自己的社交平台，發布開箱文與相片，完美演繹型格生活新態度。他們均異口同聲表示，通過這些防疫美妝時尚配件，讓自己穿出「防疫時尚」，令防護效果加乘。既然讚不絕口，希望品牌也盡快公開發售這個美容盒子，讓追求時尚一族也能體驗潮住防疫扮靚的樂趣吧！