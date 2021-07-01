人生大贏家都要做KOL？何超蓮晒素顏教你脫毛

何家淑女教脫毛！賭王三房千金何超蓮生得靚、學歷高、家底強，同內地男神竇驍愛到天崩地裂，瓣瓣都咁好，話佢係人生大贏家，又點會錯？所以好多網友都話唔明白，點解佢仲咁勤力做KOL，素顏教卸妝，仲要教埋點脫毛！

近排何超蓮喺短片平台分享護膚心得，仲親自卸妝，完全唔怕畀人睇佢素顏一面外，又教人用脫毛機，親自示範點樣脫手毛同唇毛，佢話夏天要着背心等露臂衫，所以脫毛好重要咁話。另外，佢仲走去澳門嘅茶餐廳，推介豬扒麵同奶茶，大大啖食，仲要整個close up特寫，畀你睇清楚佢個食相！

成日分享生活日常嘅佢，又點會唔提竇驍？男友有新劇上，佢就好似fans咁喺被竇度煲劇！佢留言：「窩在被窩看了《我們的新時代》劉夕石（竇驍嘅角色名）好棒！」唔少網友話何超蓮夠貼地同親民，普通話超流利同口才好，仲話佢對住男友，好似小粉絲一樣咁迷戀，唔怪得拍拖拍得咁冧！網友話：「這千金小姐太努力吧！沒有躲在家吹冷氣！」、「何家小姐教脫毛，太不可置信了！」、「她靠自己努力，不是飯來張口。」、「把男友當作偶像，太完美吧！」、「難怪他們那麼甜蜜！這個小女友太貼心！」