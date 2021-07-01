唔抗拒再生B！吳綺莉自爆經濟來源全靠自己

身為單親媽媽的吳綺莉日前因網晒「新抱仔」Andi昔日艷照，指有人利用「人的生命」來換取利益，暗示女兒卓林被利用，迅即成為網民熱話。卓林和Andi遠走高飛後，吳綺莉把思念之情寄情在種植及養寵物外，更會拍片和網民分享生活日常，早前她大談感情生活及經濟來源，同時更對再生育採取不抗拒的態度。

在片中吳綺莉笑說當得知經理人拍拖後，她感到很妒忌，更說很多人問她會否再拍拖，她說：「不是我不交（男友），有時緣分的東西，你要碰得到，大家要合得來。」她續說經理人曾問她會否再生育，她說：「我說我真的沒有考慮過（生育），可能這幾年孩子不會在身邊，就會覺得有點孤獨，這要（生育）看我的緣分，看碰到甚麼人，就是叫我現在突然去生個孩子，我是有點害怕，經理人跟我說可以把卵子凍起來，我說我會不會再生時會很老？經理人說都可以，我覺得現在的技術真的很厲害。」

另外，吳綺莉在另一段片中談及收入來源，她笑說：「很多朋友問我，我的錢是從哪裏來？我說都是天掉下來的，只是開玩笑！也不是說甚麼遺產、有誰給我，這是我努力賺回來的。有段時候在上海投資房地產，當時上海房地產還沒漲起來，我買了『毛坯房』（沒有任何裝修的樓房），然後自己做裝修，裝修後再賣出去，不用一開始買貴房子，從低開始慢慢去，改變你的資產分配，令經濟慢慢獨立起來。」