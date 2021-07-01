周柏豪睇戲學做老竇　一件事唔敢喊出聲？

每個人人生中都總有幾個印象深刻的故事，今集《認同請分享》就有周柏豪，他會分享一部對他具啟發的電影，更藉着電影大談為人父親的轉變與看法，並因一件事令柏豪不敢喊出聲，想知就立即去片！

今次柏豪分享的電影為《Big Fish》，中文譯名為《大魚奇緣》，內容大致是男主角與爸爸的關係，爸爸經常都會講人生經歷，講到天花亂墜，又喜歡在朋友面前「吹水」，但男主角覺得爸爸欺騙他，當再沒有機會見到爸爸的時候，他發現當年爸爸是有苦衷，甚至並不是他想像中那樣。柏豪憶述這部電影在飛機上欣賞，感動之餘亦帶來啟發性，而觀看時要強忍着哭聲，為免影響其他乘客，續指：「呢套戲睇到非常辛苦，因為非常感動，令到我好想喊，亦真係喊晒出嚟。」

現在已成為人父的柏豪提到，這部電影令他知道很多東西需要珍惜，同時看着女兒的成長，都是一些很珍貴的時間，錯過了就失去，換轉他跟爸爸的時間，同時錯過了永遠無法回頭。自女兒出世後，柏豪爸爸媽媽每天都會來探望他們一家：「令我覺得好有愛，真真正正感受屋企人嗰種愛嘅感染力。」故此他極力推薦這部電影，給大家細味欣賞。