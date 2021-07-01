夏天水果當造，除了就這樣吃，也可以化身成不同的菜式，除了變成甜美的蛋糕和特飲外，亦可揀啱水果來入饌，讓鹹香的菜式加添一份清新氣息。

新派中菜

中菜經常以水果入饌，常見的就有加菠蘿的咕嚕肉或炒飯、士多啤梨骨和西檸雞等，荃灣的點茶公館近日推出「果」然系夏天時令菜式，就帶來不同的創意果饌，包括配上泰式菠蘿醬的鮮菠蘿豬頸肉、香炸荔枝蝦丸、木瓜紅燒牛肋肉、百香果一夜干和紅肉火龍果炸奶卷等，另外還有柚子帶子餃和榴槤波波2款點心，坊間較為少見，大家可任君選擇。

精緻手工菜

除了親民小菜，亦有餐廳以水果打造高級盛宴。尖沙咀COBO HOUSE由7月1日至8月17日推出POMOLOGY嘗味菜單，選用火參果、麒麟果、大樹菠蘿、釋迦和紅毛丹等較特別的水果製作。大樹菠蘿變身成煎堆、菠蘿包和原件果肉三食，另外還有加入釋迦的黑糯米酒紅麴豬頸肉配日本蒿菜飯餅、九繪魚牛尾湯伴柚皮等，甜品則有山竹厥餅伴雪糕配香脆西班牙多士伴冬瓜蜜，讓客人品嘗到精緻的水果之味。

清新花果醬

果醬的味道可以有很多配搭和變化，酸度高的水果在這個夏天，令人清爽開胃。Fortnum & Mason近日推出自家種植的玫瑰花果醬系列，除了原味的玫瑰花果醬，另一款就是血橙玫瑰花瓣果醬，這款加入西西里血橙的果醬，甜中帶酸，適合用來配烤雞或烤鴨，清新去膩。品牌的餐廳亦推出選用玫瑰和檸檬、新鮮柑橘等調配的雞尾酒或無酒精雞尾酒，適合在這個炎炎夏日暢飲。

健康糕餅

每次吃蛋糕或特飲，總會擔心熱量過高或過甜，健康烘焙店The Cakery早前推出時令夏季鮮果系列，純素法式千層酥有日本白桃肉的茉莉花茶千層酥和鋪上鮮杧果肉的薄荷茶椰子忌廉千層酥選擇，水果撻則有集合奇異果、白桃、藍莓和士多啤梨的Fruit Festival，以及經典士多啤梨撻。Tutti Frutti選用不含乳製品的「棉花」蛋糕配多款新鮮水果，簡約吸睛。飲品方面，店方亦有各式鮮果梳打和不含乳製品的特飲，天然又健康。