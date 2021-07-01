激罕讚老公兩屆視帝　陳自瑤：演技要向佢學習

藝人陳自瑤（YoYo）到新光戲院出席玄學家李居明監製的電影《大運同行》首映禮，透露獲師傅教路將錢箱、紅燈放在西南位，就可以更紅及旺女主人，師傅又表示：「佢嘅配音節目《好聲好戲》就紅到發紫，多謝佢之前收平價，依家請唔起啦。」YoYo即笑言：「梗係冇加價啦，我珍惜呢個機會。」講到她被爆將於選美題材新劇首次擔任女一，她坦言：「都係睇新聞先知，依家未正式收到通知，如果係當然好開心，等公司通知，依家幕後商議緊。」講到多得汪明荃加持她做女一，她坦言很感謝對方：「無論有冇今次機會都好多謝佢，之前都有打畀佢多謝，希望有機會可以請佢食飯飲茶。（係咪恨咗做女一好耐？）每個藝人都希望自己有更好發展，但自己都隨緣，珍惜每個機會。」

而講到老公王浩信表示配音都不及她，要向她好好學習，她笑說：「因為佢冇玩配音啫，佢係2屆視帝，演技都要向佢學習。（網友推舉你哋一個力爭視后、一個就係視帝，2個會有機會合作？）多謝大家支持，但呢啲唔係我話事，等公司有安排。（唔抗拒？）我好聽話，等公司安排。（唔會尷尬？）冇諗，我好乖嘅，會珍惜機會。」