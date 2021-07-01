【娛刺撈飯】Stephy分手　小方咪等快出手！

方力申曾經講過，04年奧運同葉璇喺CAM後嗌交，係佢演藝事業代表作。或者唔想承認、亦都唔方便再提，但其實小方可能同好多人一樣，覺得鄧麗欣先真真正正，係佢演藝生涯、甚至係人生代表作。Stephy啱啱同台灣藝人王子和平分手，網民最關心嘅，唔係37歲嘅Stephy點醫情傷；而係喺網上集氣、希望佢同方力申世紀復合，如果夢想成真，分分鐘係2021年最爆嘅娛樂新聞！

方力申同鄧麗欣06年拍電影《獨家試愛》撻着拍拖，之後發展地下情，合作咗幾部愛情電影，合唱咗好多首Hit爆情歌，成為當時最受年輕人歡迎嘅螢幕情侶。12年被踢爆去馬爾代夫旅行令戀情曝光，一直被Fans認定係完美Couple。16年宣布分手，唔係因為有第三者，而係出現咗「解決唔到嘅問題」，10年情就咁結束，好多Fans都覺得超震撼同勁可惜。

話《聲夢傳奇》14歲妹妹姚焯菲係「國民初戀」，方力申同Stephy簡直係「國民戀人」。現在式又好、過去式又好，圈中情侶多到數唔到，點解呢一對特別得民心呢？因為係90後集體回憶囉。邊個做兵嗰陣，冇喺K房唱過《好心好報》同《好好戀愛》？掛住EC嗰陣冇唱過《十分愛》？細個拍拖，唔係冇睇過旺角活地阿倫嘅《獨家試愛》呀嘩？分分鐘睇完《記念日》仲喊到黐咗線添。呢啲係咩呀？咪就係回憶囉。當你回憶中嘅金童玉女，突然變番單身，梗係想佢哋可以延續童話、話畀你聽呢個世界仲有至死不渝嘅愛情啦。

佢哋分手5年，有各自嘅經歷，畀人嘅感覺仲係好襯。Stephy同王子分手，佢喺網上話：「美好的並沒有溜走，它只是成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福。」

正所謂分手不出惡言，無論以前對方力申，抑或呢次對王子，鄧麗欣從來冇對前度講過一句壞話，就算閂埋房門嘈到拆天都好，但面對大眾，離開嘅時候只有感恩同祝福，態度超正面。Stephy對事業專注，仲有氣質有教養，「好女仔」3個字直頭印咗喺額頭。

方力申嗰面呢，就話分手咁多年都冇再拍拖，雖然有傳追陳瀅，但就似煲水宣傳多啲。佢仲講過將Stephy嘅情信、情人節卡、生日卡、聖誕節卡、周年紀念卡同對方嘅CD，都珍而重之咁鎖入夾萬，又話唔敢睇分手紀念作《紀念日》，真係大大把癡心情長劍。喺訪問入面，方力申大聲講過Stephy係自己嘅「最愛」，依家「最愛」又變番Available，喂大佬，你仲等咩呀？唔係網民仲心急過你呀嘩？

當日Stephy講過，佢哋分手係因為溝通唔到同Timing唔啱，依家事隔5年，件事要沉澱嘅都沉澱晒，大家成長咗、經歷豐富咗，依家睇番當時嘅問題，或者會有新嘅體會同感受。人生無幾多個10年，呢10年感情邊個都抹唔走，就算分開咗，對方都會喺心目中有個重要嘅位置。

雖然Stephy講過，佢哋唔係大家幻想中童話故事嘅主角，現實同幻想世界，又的確係相差十萬八千里；但有句說話叫Never Say Never，正所謂「就算世界無童話，放下包袱完成它」，如果佢哋2個可以復合大團圓結局，我諗香港無數嘅癡男怨女、毒男宅女，都可以對愛情有番幻想，真係功德無量呀。七先羽師傅都話，Stephy未來2年唔結婚，要等10年先再有正桃花，Stephy，小方都41歲喇，佢隨時Ready架喇！