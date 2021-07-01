靈敢侶情：不可取代的回憶

《F.R.I.E.N.D.S.》上月播重聚篇，很快又見到網民重拍的要求，但若真的重拍，很多劇情都要改。

Monica在「租帶舖」重遇Richard一幕，應該要改，因為這種店對年輕人來說太陌生。在90年代，電影會錄製到卡式錄影帶，而錄影帶跟USB的功能一樣，但因為這種帶的價格不便宜，於是便出現「租帶舖」，實情那時叫影視店，只需付錢或買套票，便可以租影帶一晚，看完交還，否則罰款。

Ross去英國找女友Emily，然後在公眾電話亭致電她家的留言機的一幕，都要改。年輕人應該知道電話亭，但就未必見過留言機。留言機是沒有手機的年代的產物，顧名思義，這就是錄低致電人的留言的機器。那個時候，如果約了朋友但等十分鐘還未見人，便該致電回家，輸入密碼聽留言錄音，說不定對方已通知你「我有急事不能來」。

劇中還有很多寫信的情節，同樣要改。現在要通知朋友甚麼，大可使用手機給一個、甚至多個朋友發訊息，但在以前，除了致電，就要寫信。

寫到這裏，想起現在有不少人都抗拒科技，認為它令人疏遠，但我反而覺得，科技將人拉近了。即使你移民外國，我仍可透過社交媒體知道你的近況；如果我想念你，大可來個視像通話，你便好像從沒有離開過我一樣，我仍可對你說I’ll be there for you……只是，我不能替你刷掉思鄉的眼淚。

很快，我便要看完十季的《F.R.I.E.N.D.S.》，但我並不想它被重拍，有些人和事，還是留在心裏，成為不可取代的回憶比較好。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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