靈敢侶情：不可取代的回憶

《F.R.I.E.N.D.S.》上月播重聚篇,很快又見到網民重拍的要求,但若真的重拍,很多劇情都要改。

Monica在「租帶舖」重遇Richard一幕,應該要改,因為這種店對年輕人來說太陌生。在90年代,電影會錄製到卡式錄影帶,而錄影帶跟USB的功能一樣,但因為這種帶的價格不便宜,於是便出現「租帶舖」,實情那時叫影視店,只需付錢或買套票,便可以租影帶一晚,看完交還,否則罰款。

Ross去英國找女友Emily,然後在公眾電話亭致電她家的留言機的一幕,都要改。年輕人應該知道電話亭,但就未必見過留言機。留言機是沒有手機的年代的產物,顧名思義,這就是錄低致電人的留言的機器。那個時候,如果約了朋友但等十分鐘還未見人,便該致電回家,輸入密碼聽留言錄音,說不定對方已通知你「我有急事不能來」。

劇中還有很多寫信的情節,同樣要改。現在要通知朋友甚麼,大可使用手機給一個、甚至多個朋友發訊息,但在以前,除了致電,就要寫信。

寫到這裏,想起現在有不少人都抗拒科技,認為它令人疏遠,但我反而覺得,科技將人拉近了。即使你移民外國,我仍可透過社交媒體知道你的近況;如果我想念你,大可來個視像通話,你便好像從沒有離開過我一樣,我仍可對你說I’ll be there for you……只是,我不能替你刷掉思鄉的眼淚。

很快,我便要看完十季的《F.R.I.E.N.D.S.》,但我並不想它被重拍,有些人和事,還是留在心裏,成為不可取代的回憶比較好。

周靈山,纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家,著作有《邊吃邊瘦3!56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2!56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦!50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇,他就是皇帝!》。

