《識貨》最終回！張秀文細細粒唱雙簧搞爛Gag

無綫真人競技綜藝Show《識貨》，今日（1日）晚播出準決賽，有得留低的「見習主播」黎諾懿、黃頌明、陳自瑤及陳嘉佳（細細粒）分別請來陳敏之、阮兆祥、楊潮凱及張秀文拍檔助陣，爭入決賽最後兩個席位。

根據以往經驗，節目通常拍好後才會播出，理應一早有賽果，但《識貨》卻一反傳統，最後一集將以直播形式進行，最後四位「見習主播」明日（2日）晚待主持宣布後，才知道哪兩位有資格留低爭奪冠軍席位，相當刺激。決賽將分三個回合進行比併，其中一Part名為「正貨爭奪戰」，兩位主播需花盡急才及唇舌從經銷商手上爭奪超抵價福袋益觀眾，之後再轉戰識貨特賣場及Big Big Shop進行「終極比併」。

今日（1日）晚播出一集先有「緊張大師」陳自瑤，雖然其表現已有顯著進步，但整體來說仍甚為緊張，單是應該站着還是坐着進行直播帶貨都猶豫了好一會；幸好拍檔楊潮凱相對淡定，除了不停幫她補位，更戲精上身七情上面幫忙拉票。陳自瑤事後故作愁雲慘霧狀戲言：「監製又話輕輕鬆鬆嘅，點解依家搞到我咁？係咪輕輕鬆鬆咁樣玩我？！」

至於一直被視為大熱的細細粒，與好友張秀文全程猶如精神分裂，一時歡喜冤家般爭吵不休，一時默契十足齊齊搞爛Gag唱雙簧。可能擔心大熱倒灶，細細粒準決賽表現明顯未如之前淡定，不但臨出場前緊張至放臭屁遭張秀文嫌棄，直播帶貨期間又犯下三大嚴重錯誤，幸而張秀文夠醒目補鑊。而本身已盛裝打扮幫忙拉票的張秀文，為了以最佳姿態示範產品，更不顧儀態兼自爆冇剃腳毛，震撼全場。細細粒事後坦言全靠張秀文為自己增添勝算：「我有啲技窮喇，因為呢個係一個綜藝節目，用我帶貨嘅經驗去做大家會睇得好悶。因為秀文做過好多綜藝，佢有番嗰個節奏。」