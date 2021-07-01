血氧睡眠全面監控　新錶機動靜皆宜

夏天來到，加上全球運動盛事陸續舉行，人人都想在這個暑假做智Fit男女！所謂「工欲善其事，必先利其器」，想運動效果相得益彰，一隻智能手錶少不免。最近就有多隻Smart Watch抵港，當中Amazfit GTS 2 mini集輕身、血氧偵測、睡眠評估及70種運動模式於一身，一次滿足運動迷多個需要。

輕過Apple Watch

戴錶做運動，首要「輕」，Amazfit GTS 2 mini顧名思義是GTS 2的輕量版，只有19.5g重、8.95mm厚，比40mm版本的Apple Watch Series 6還要輕薄。它採用1.55吋方形無邊框屏幕，錶面配備2.5D曲面玻璃，提供354 x 306解像度、301ppi密度及450nit亮度，加上AMOLED常亮功能，陽光底下都睇得清楚。

全面健康追蹤

近年智能手錶都擁有健康追蹤能力，它也不例外，其BioTracker 2 PPG生物追蹤光學感測器懂得24小時監測心率，提供血氧飽和度（SpO2）及睡眠監測等功能，前者實時測量血氧含量，方便評估運動前後成效;後者評估淺睡、深睡、快速眼動期，並提出改善建議。

21天續航力

運動模式方面，它連較冷門的山地單車、普拉提、芭蕾舞都有，同時備有GPS方便運動時作定位追蹤，配合5 ATM防水認證，上山下海俱適合。內置220mAh鋰電池的它夠用14天，基礎模式更長達21天。不過手錶唔支持快充，每次要充2小時，略嫌未夠效率。

硬朗T-Rex Pro 高強度選擇

同期Amazfit還有外形硬朗的T-Rex Pro推出，外層錶圈經過金屬噴塗強化，錶重僅59.4g，卻通過MIL-STD-810軍用級認證及100米防水要求。同時具有四星三模GPS全球衞星定位、SpO2血氧飽和度檢測、氣壓高度計算、天氣追蹤器等進階功能，加上18天持久續航力，適合高強度運動時使用。