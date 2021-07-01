感情保鮮大法！陳豪日日為陳茵媺沖愛的咖啡

視帝陳豪日前舉辦「手沖咖啡品嘗工作坊」，並邀請兩位已接受基本手沖咖啡培訓的香港特殊奧運會（特奧）運動員擔任小助手，又親手炮製「Moses Style」咖啡給大家品嘗，盡顯大師級風範。

一向醉心咖啡研究的陳豪，在活動上出動私伙器具炮製咖啡，他表示：「自從自家咖啡品牌成立後，都舉辦了很多咖啡分享活動，除了給予參加者愉快的咖啡體驗，更可以藉活動關愛社區，讓兩位特奧小助手學以致用、發揮潛能。他們今天表現有板有眼，沖咖啡手勢毫不遜色！」雖然功架十足，但他自言暫時無意開班授徒，始終先專注店舖發展及做供應商的生意。

談及沖咖啡心得，他直言沖泡的心情會影響咖啡的味道，例如他曾品嘗兩位特奧運動員的手沖咖啡，認為味道讓他感到很有活力，可能源自他們對手沖咖啡的熱衷及興奮。問到屬「愛妻號」的陳豪，沖給太太陳茵媺的咖啡又是否特別香甜？他笑言：「甜到日日都有，時時刻刻都有。」陳豪與陳茵媺同樣熱愛咖啡，他每日都會為太太沖一杯專屬咖啡，味道偏香及有朱古力味，他說：「飲咖啡絕對是我和太太之間的小情趣！以前太太喜歡去不同的coffee shop，如今有我每日沖專屬咖啡，既可慳回不少錢，最重要是撐老公品牌，不用幫襯其他公司！」他又自爆暑假將至，勢將全力陪子女盡情去玩，他說：「之前從外地拍完劇回港，撞正子女考試在即，需要不斷跟他們補習，自己雖然頭都暈，幸好成績出來不錯，始終小朋友有家長跟緊些，成績也會好些，暑假當然要獎勵一番。」