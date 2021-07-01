【營事檔案】香蕉燕麥窩夫　減糖輕怡

一般窩夫都是由雞蛋、糖、牛奶、牛油加上麵粉製成，甚至加入朱古力粒等製成各種味道，然後再配以大量高脂高糖醬料例如牛油、糖漿或雪糕、忌廉等等。想食窩夫又不想對體重帶來太大負擔？以香蕉代替一部分的糖，以及利用燕麥代替麵粉，再配以低脂原味乳酪及水果裝飾就健康得多了！

鉀質 排走多餘鈉質

眾所周知，香蕉含有豐富的鉀質，可說是鉀質最豐富的水果之一，每100克含326亳克鉀質。鉀質有助身體排走多餘的鈉質，即是鹽分，從而有助減低患上高血壓的機會。此外，香蕉含有豐富的膳食纖維、維他命B、鎂等營養素。不過要注意，半隻中型的香蕉已經等於1份水果，而每人每日建議攝取兩至三份水果，因此要注意每日水果的攝取量啦！另外都建議可以多選擇不同種類的新鮮水果，以攝取不同的營養。

非水溶性纖維 防止便秘

至於燕麥，當中含有豐富的膳食纖維，每100克生燕麥即有19.1克膳食纖維，而根據衞生防護中心指引，成人每天需要攝取25克以上的膳食纖維。水溶性纖維有效降低膽固醇以及維持血糖水平，而非水溶性纖維在吸水後會脹大，有助增加大便的分量，以保持腸道暢通，得以防止便秘。

【香蕉燕麥窩夫】

材料：

香蕉 2隻

雞蛋 2隻

燕麥片 100克

低脂原味乳酪 適量

黑莓 適量

羅漢果糖 20克

鹽 0.5克

泡打粉 4克

做法：

1.先將香蕉壓成蓉。

2.加入羅漢果糖、鹽、泡打粉、雞蛋及燕麥片拌勻。

3.將上述的麵糊以約一匙分量加到窩夫餅機中烤熟。

4.加上乳酪及黑莓裝飾，即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。