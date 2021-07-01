百萬擂台備戰︱林作4回合擊敗蕭戩臨：鍾培生死硬！

前港姐麥明詩舊愛林作近期積極為9月與鍾培生的「百萬擂台戰」備戰。今日（1日）於九龍灣參加男子業餘組70kg級賽事，與蕭戩臨進行3回合賽事，林作女友裕美亦有陪伴到場打氣。林作對手蕭戩臨曾被鍾培生擊倒，因此林作這場比賽更加唔輸得。林作上擂台與平日嬉皮笑臉可謂判若兩人，相當有火，兩位拳手實力接近，互有攻守，經過3回合比賽，兩人打成平手，要進行額外的第4回合比賽。

林作在第4回合相當有火，不時作出搶攻，更一度擊倒對手，最後林作亦險勝對手，在台上振臂歡呼，相當興奮，頒獎時他笑謂第4回後才剛剛瞓醒發力。落台後林作獲一直在台邊打氣的裕美咀嘴獎勵。

贏係理所當然

林作與裕美接受訪問，他笑說：「今日表現OK，用咗兩成功力，去到最尾嗰round先發力，勝出係理所當然嘅，主要係要吸收一啲實戰經驗。依家7月我已經ready，鍾培生死硬。（對手鍾培生都擊倒過，所以一定要贏？）佢哋3年前打，都唔同晒，都係做自己，冇諗咁多。」

在台邊不停大嗌為男友打氣的裕美笑言嗌到喉嚨痛，她說：「聽唔聽到我嗌你，係咪突然間多咗啲力量呀。」林作笑說：「聽到呀，不過本身都好有力，但係都軟一軟先嘅，今晚先硬，我冇咁多個鐘。（上擂台好有火？）係嘅，呢樣係鍾生教我嘅，要尊重個擂台，要攞晒出嚟，係啱嘅。」