本日日本：大阪酒店新設漫畫圖書館　8,000本任睇

身為動漫大國的日本，不少觀光及旅遊業者都將ACG元素結合起來吸引一眾漫畫迷，酒店當然也不例外，於今日開幕的「Quintessa Hotel大阪心齋橋Comic & Books」就是其一。其實酒店原先是很受歡迎的「Quintessa Hotel大阪心齋橋」，樓高9層，共設有132間客房，有見動漫元素能帶來商機，酒店於1樓新設收藏了8,000本漫畫書的「漫畫圖書館」，重新打造成漫畫迷嚮往的住宿設施。圖書館集合近年最熱門的《咒術迴戰》及《鬼滅之刃》等漫畫，亦有經典的《海賊王》、《龍珠》、《多啦A夢》、《名偵探柯南》等，住客入住期間可免費任睇，就算將漫畫帶到房間或餐廳細味亦無任歡迎。如果嫌8,000本漫畫都無法滿足你的話，酒店同時設有漫畫藏書量高達700,000本的MANGA Library Online網上服務，住客於網上選擇心水漫畫後，便有專人送到你的客房，認真照顧週到！房價連早餐每位每晚3,395日圓（約HK$241）起，MANGA Library Online網上服務需另外收費，10本以內盛惠1,500日圓（約HK$107）。

即使非住客想入場看8,000本漫畫也無問題，每小時費用為500日圓（約HK$36，含稅及飲料費用）。

Quintessa Hotel大阪心齋橋Comic & Books

地址：大阪府大阪市中央區東心齋橋1丁目8-21