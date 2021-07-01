生日似台慶！群星拱照樂易玲　曾志偉炒熱氣氛

無綫高層樂易玲今日（1日）生日，每年她都會舉行生日會，上年於外面的餐廳舉行，今年因疫情關係，一班無綫親生仔女昨晚（6月30日）到她家中為她慶生。出席的藝人甚多，有多位視帝及視后，就連無綫副總經理曾志偉都有到場搞「㷫」個Party，猶如台慶一樣。

樂易玲上載多張相片上社交網，更以英文留言謂：「So blessed and lucky to have all beloved family members to be here to share this happy crazy moments.All the best to everyone with love(to continue...)」她以「family members」（家人）來形容一眾群星好友，說和他們共度快樂及瘋狂時刻，感到幸運及感恩。

留言中樂易玲以開心瘋狂時刻來形容昨晚生日會。而相片中她亦左擁右抱多位小生花旦，包括林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤、苗僑偉、胡定欣、林夏薇、黃智雯、蕭正楠、黃翠如、唐詩詠、袁偉豪、張寶兒、陳敏之、朱千雪、JW、蘇皓兒等等。樂小姐的家亦布置得相當繽紛，有粉色氣球之外，大家還為她準備了「620」馬卡龍蛋糕及朱古力蛋糕！網友話生日派對星光熠熠，集合多位視帝視后，陣容猶如台慶頒獎禮！

林峯吳卓羲「兄弟」重聚

此外，之前一直於內地工作的林峯，今次返港是為劇集《黑金風暴》開工，同場的崔建邦上載與林峯及吳卓羲合照，他說：「難得碰上阿峯與卓羲，呢個組合起碼有10年冇見過啦！such a wonderful night。」相片中3人都面紅紅，似乎飲得相當暢快！