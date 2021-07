生日似台慶！群星拱照樂易玲　曾志偉炒熱氣氛

無綫高層樂易玲今日(1日)生日,每年她都會舉行生日會,上年於外面的餐廳舉行,今年因疫情關係,一班無綫親生仔女昨晚(6月30日)到她家中為她慶生。出席的藝人甚多,有多位視帝及視后,就連無綫副總經理曾志偉都有到場搞「㷫」個Party,猶如台慶一樣。

樂易玲上載多張相片上社交網,更以英文留言謂:「So blessed and lucky to have all beloved family members to be here to share this happy crazy moments.All the best to everyone with love(to continue...)」她以「family members」(家人)來形容一眾群星好友,說和他們共度快樂及瘋狂時刻,感到幸運及感恩。

留言中樂易玲以開心瘋狂時刻來形容昨晚生日會。而相片中她亦左擁右抱多位小生花旦,包括林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤、苗僑偉、胡定欣、林夏薇、黃智雯、蕭正楠、黃翠如、唐詩詠、袁偉豪、張寶兒、陳敏之、朱千雪、JW、蘇皓兒等等。樂小姐的家亦布置得相當繽紛,有粉色氣球之外,大家還為她準備了「620」馬卡龍蛋糕及朱古力蛋糕!網友話生日派對星光熠熠,集合多位視帝視后,陣容猶如台慶頒獎禮!

林峯吳卓羲「兄弟」重聚

此外,之前一直於內地工作的林峯,今次返港是為劇集《黑金風暴》開工,同場的崔建邦上載與林峯及吳卓羲合照,他說:「難得碰上阿峯與卓羲,呢個組合起碼有10年冇見過啦!such a wonderful night。」相片中3人都面紅紅,似乎飲得相當暢快!