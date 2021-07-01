7．1免隔離遊泰國布吉　手續知多啲

泰國於今日（7月1日）起正式開放給已接種2劑2019冠狀病毒病（COVID-19）疫苗的旅客（必須為WHO認可疫苗），免隔離暢遊布吉島。有興趣前往泰國其他地方的朋友，亦只需在布吉逼留滿14晚，便能繼續泰國不同地區的行程。雖然回港後依然需要隔離，但也令不少旅客蠢蠢欲動。

手續方面，旅客需親身或上網向泰國駐港領事申請 Certificate Entry to Thailand（COE），並已接種2劑疫苗（⾄少已接種14天），手持COVID-19陰性檢測結果（航班出發前72⼩時內發出⽅有效），及涵蓋旅客本人可在泰國境內醫療（包含COVID-19醫療保險） 且保額在100,000 美元以上之醫療保險證明。旅客亦要預訂SHA+認證的酒店（獲得SHA+認證的機構代表符合泰國政府衞生認可，更有70%以上員工已接種疫苗。），及 下載ThailandPlus⼿機應⽤程式（當旅客已獲得COE，出發前將資料填入程式當中， ⽅便在當地過關時使⽤）及Morchana⼿機應⽤程式（類似香港的安⼼出⾏，同時 亦可讓旅客查閱將前往的場所內有否COVID-19 個案， 或當時旅客所在位置的相關資 料）。如此多重保障，旅客自然玩得更安心盡興。

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