擲百萬裝修工作室　陸詩韻搞護膚生意望3年後上市

藝人陸詩韻今日（1日）為其自家護膚品牌工作室舉行開幕典禮，獲一眾朋友到場支持。她透露這地方是爸爸的物業，之前是爸爸製衣品牌的地方，而因她覺得護膚是大勢所趨，故就把辦公室重新裝修變為showroom，自己亦會在這裏舉行直播。她又笑言本身只在這裏租了一間房，但現時就用了整個辦公室，雖然都覺得不夠地方用，但又不想花費太多錢，想將錢放在研發產品上，又透露集中東南亞發展，亦會引進歐洲品牌。

講到席間有朋友希望她3年後上市，她笑言：「希望啦，好大壓力，佢哋對我期望好大。」她又表示裝修花費百多萬元，之後仍會繼續交租給爸爸，笑言沒有「疫情價」：「冇得傾，要收足，我爸爸係生意人，都啱嘅。」她又透露弟弟是拍檔：「有佢喺度就安心好多，公司有個信任嘅人，因為做生意要小心啲，咁我就管外，佢就管內，仲有5、6個員工。」

問到爸爸可有向她傳授做生意心得？她坦言：「其實爸爸喺內地1年冇返過嚟，因為唔想隔離，佢都未親眼睇到呢度裝修，佢頭先都有視像恭喜我哋，我哋都成年冇見。」問到生意可順利？她坦言：「唔敢講，做生意不進則退，其實依家都已經要計劃定下年做嘅嘢。」