東宮梨紗　H奶超新星

睇古代宮廷戲，總係覺得東宮嘅角色比較正派，冇西宮咁風騷妖艷，但今期「世界Cup」要介紹嘅「東宮」，或者會令你改觀，唔係話個樣特別靚，而係因為身材非常正，佢就係日本寫真界超新星東宮梨紗。

顏值分析

今年21歲，青春可人，被寫真界形容為純樸系少女，點解？大概因為佢個樣生得唔夠俏麗，好似鄰家女孩咁冇乜殺傷力，但勝在身材出眾，所以投身寫真界以來，反應相當唔錯！

點止波大咁簡單

日本寫真界有唔少巨乳妹，但波大係咪一定正？真係見仁見智，部分女優生得又矮又肥，連顏值都好一般，純粹靠胸前一對肉球食胡，感覺都幾肥膩吓。至於喺上年12月正式投身寫真界嘅東宮梨紗，身材真係Ichiban，除咗上圍有對飽滿嘅H Cup美巨乳，身高達5呎6吋，加上肉地結實，肌膚白滑，真係正到痹！

努力突圍見成績

出道冇耐就獲得「奇迹之新鮮長身美巨乳」呢個美譽嘅梨紗，氣勢強勁，首隻寫真映像作品喺今年3月先面世，相隔3個月又話推出第二隻，證明佢嘅吸引力同叫座力。阿妹喺一次訪問中透露，演出第一隻碟嗰陣好難為情，一來要着得好性感，二來又要擺出誘人嘅甫士。不過，一次生兩次熟，佢已經習慣晒，嚟緊嘅日子會專注寫真拍攝工作，希望喺業界突圍而出！