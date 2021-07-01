好多男人對於身材都有種執着，除咗會練到自己大大隻，亦希望女伴擁有一副「激凸」嘅Body，令床上大戰更有睇頭！好似以下推介嘅四仔，一眾女星來個「豐乳同露」，鍾情大波妹嘅四仔迷，今鋪可望大開眼界。

熟女風情

雖然熟女嘅年紀較大，但床上嗰種搶韁嘅表現，真係令人愈睇愈過癮。呢套由Naughty America製作嘅《Big Cock Hero #2》，搵嚟Ava Addams、Bridgette B、Jennifer White等多位已屆熟女之齡嘅人氣脫星演出，佢哋唔止身材火辣，仲要係身經百戰，今次迎戰嘅男對手有健碩嘅體形、粗長嘅兵器，觸發連場激情四射嘅肉體碰撞，絕對係熱度爆燈嘅佳作。

豐乳肥臀

大波妹係好多男人嘅心頭好，如果你都係同道中人，呢套由Lethal Hardcore推出嘅《Big Tit Cougars #2》，絕對啱晒你嘅要求，事關有份演出嘅4位脫星都非常好波，其中Alix Lovell唔止對車頭燈夠晒大，仲有個誘人嘅巨籮，所以喺多個四仔頒獎禮上獲得巨臀脫星提名，係名副其實嘅實力股！除咗脫星嘅身材夠睇頭之外，片中嘅性愛演出更加係超激勁密集。有睇過嘅四仔迷表示，片中幾乎每分鐘都會聽到男女脫星嘅呻吟聲，可謂極盡視聽之娛！

一人表演

美國四仔好興搵幾個脫星合演一套作品，但唔代表冇一人演晒嘅作品，好似由Score炮製嘅《Sigal Acon》，正正由脫星Sigal Acon一個人演出。佢之所以備受片廠器重，原因在於佢真係好正！唔止個樣正，32DDD-29-40嘅三圍更係勁誇張。既然有位咁索嘅脫星演出，劇情已經唔再重要，淨係睇吓佢點樣使出渾身解數，降服一個又一個男脫星已經係一種享受。