《造星IV》邀吳雨霏出山做導師　打造女版MIRROR

ViuTV選秀真人騷《全民造星》成功捧紅兩隊人氣男團MIRROR及ERROR，之前宣告的《造星IV》已開始公開招募，今季講明「女生限定」，主力打造「女版MIRROR」！上季ViuTV請得林二汶擔任導師，回響甚大，本來今季繼續屬意由二汶配搭全女班參賽者，可惜二汶已推辭。據知，ViuTV希望由女團出身的組合Cookies、Super Girls等成員擔任導師，特別是久別幕前表演的吳雨霏（Kary）。

《造星IV》主角除了一班參賽者，導師人選亦是節目重要一環，二汶也承認因為節目令她人氣飆升。而今季已公布邀請到懂得調教MIRROR的梁祖堯，以及曾為《造星III》任評審、被讚中肯的許廷鏗做導師，有關方面更想邀得女團出身的歌手擔任導師工作，認為她們能以自身經驗幫助參賽者，目標包括已解散的Cookies、Super Girls等，聞說ViuTV正力邀Cookies昔日隊長鄧麗欣（Stephy）和Kary。Stephy近年多次跟ViuTV合作，繼電視劇《男排女將》後，亦以嘉賓身份參與過《調教你MIRROR》，分享組合出身的意見及感受。

Super Girls亦成目標

至於Kary當日在Cookies隊中被指是跳唱俱佳的歌手，但自從結婚生了一對仔女之後就暫別幕前演出，不過最近在時裝潮流界相當活躍的她，似為復出樂壇作熱身。熱愛唱歌的她早前在電台受訪時曾透露心聲，希望盡快再上台唱歌，這正好配合ViuTV的心意，希望成功游說她為節目出山。而Super Girls隊員Cheronna、曾參與《造星III》的BINGO成員Carman及Odilia也是電視台的目標評審對象。