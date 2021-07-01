冼靖峰落閘同詹天文冇可能　自揭係另一種關係

炎明熹、姚焯菲及鍾柔美因參加無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》極速彈起，男學員方面冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）人氣都不遑多讓，惟焦點集中於戀情上，特別前者曾被傳跟詹天文（Windy）是戀人，日前更曾被影到進出女方香閨，另外，文凱婷同孫漢霖亦被爆撻着，《聲夢》認真戀事多多！

詹天文開Live澄清冇拍拖

Archie日前跟Rock接受訪問時，首度開腔回應緋聞，他斬釘截鐵表示沒有想過跟Windy有發展空間，同時卻自爆二人私下有另一種「關係」︰「我哋係早過參加比賽相識，因為係同一個唱歌老師，所以就熟啲，而嗰次只係好Casual咁食飯，但咁都被影到。」身旁的Rock即幫口指他們不是情侶，並形容女方只是小朋友。而事件女主角Windy亦有開Live澄清，大方表示沒有拍拖，暫時以夢想及學業為主。

決賽將至，兩男代表男子組出戰，他們指會互相扶持到底，又講笑話希望可被安排同組作賽，因為Archie唱歌方面比起Rock較有Power，就可主攻歌曲開首激昂部分，至於後者便可負責尾部抒情位，這樣攜手合作近乎完美！笑問二人之後可有想過組男團？他們笑說未嘗不可！至於問到想跟那位女神或偶像合作？他們不約而同答內心只有男神，就是張敬軒，其中Archie自爆曾聽軒仔唱歌感動到爆喊。

Archie有正職做銀行

Archie及Rock分別是23歲及25歲，屬參賽者之中的大哥哥，二人表示私下都有份正職，Archie任職銀行商業投資範疇，記者打趣指他月薪應高達5萬，相當可觀！他笑指因爸爸比較傳統，一出糧就要「上繳」一半，又說現正攞大假參加比賽︰「即使要入行，都會再同公司傾吓諗辦法，希望可以兩邊兼顧，依家如果我需要處理工作都可以用公司電腦嘅。」Rock就做保險從業員，笑說有同客人派「定心丸」，若然入行做歌手都不會離棄他們。