【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿三辛亥金執日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：動土、修造、裁衣

忌：嫁娶、醞釀、移靈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、3、6

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座、山羊座

白羊座

別再勉強自己去遷就他人，只會吃力不討好。

金牛座

遇到難題要沉着應對，發牢騷只會令情況更壞。

雙子座

防人之心不可無，尤其職場上更是人心難測。

巨蟹座

有點迷失方向，幸好身邊人提醒令你稍為安心。

獅子座

為不可預知的未來而擔憂，內心充滿無力感。

處女座

一段緣分已送上門，如有約會不妨大方出席。

天秤座

輕鬆完成手上工作，是時候關注一下家人需要。

天蠍座

對金錢的觸覺敏銳，容易做到物超所值的買賣。

人馬座

與人競爭易陷入劣勢，今天不太適合求職見工。

山羊座

排除外在干擾、做事保持專注，總會有所得着。

水瓶座

欲速則不達，有些事急不來，有必要放慢腳步。

雙魚座

沒必要為面子而孭太多責任，只會令自己受罪。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）雞 財運弱

鼠

受惠於偏財運大旺，易達成本小利大的交易。

牛

春風滿面，很適合投資，有望獲得可觀進帳。

虎

時來運到，人緣佳，可成為社交圈的風頭躉。

兔

身心狀態一般，提不起勁工作，小心被抽秤。

龍

得到貴人支持，如虎添翼，工作效率大大提升。

蛇

是日沖煞，已有伴侶者要避免爭吵，多予包容。

馬

受瑣事困擾，宜保持心平氣和，以免忙中有錯。

羊

很想作出新的嘗試，但事與願違，令美夢落空。

猴

人氣上升，跟同事相處融洽，工作中如魚得水。

雞

運勢低迷，生活不順，花錢不謹慎將導致財困。

狗

人際關係良好，工作上有好消息，自信心大增。

豬

只要發揮冒險精神，遇上競爭對手也毋須害怕。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

四靈獸之朱雀

玄學上，有不少神煞可以放於卜卦或命理中，以作參考之用，今日特別想提到「朱雀」。

中國古代有四靈獸，為青龍、朱雀、白虎和玄武，分別代表東、南、西、北四個方位。朱雀代表南方，在天文學上，為南方七宿，即井宿、鬼宿、柳宿、星宿、張宿、翼宿、軫宿之總稱。在擇日學中，有黃道吉日，其中「青龍、明堂、金匱、天德、玉堂、司命」為六吉日；「白虎、天刑、朱雀、天牢、玄武、勾陳」為六凶日。

顧名思義，朱雀就是一隻朱赤色的一種雀鳥，代表五行中的火。民間因為其外形，常常與鳳凰互相混淆，因為大家都是紅色的雀鳥，又同樣的跟火有關聯，但是兩者根本是不同的生物。

鳳凰是中國古代傳說中的百鳥之王，還要細分「鳳」為雄性，「凰」為雌性，鳳凰不止紅色，其實有五色，同時也代表仁、義、禮、智、信五德。再說西方亦有一種叫「不死鳥」，亦經常跟這兩種雀鳥混為一談。牠可歸類為火鳥的一種，來自古埃及神話中的貝努鳥。每相隔500年左右，不死鳥便會在火中自焚並可以重生成為幼鳥，故稱「不死鳥」。雖然三者不同，但一樣可以學習牠們發揮光芒、照耀萬物的特性。