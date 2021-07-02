【串椒3姊妹】大踢爆！陶大宇原來暗戀過曾華倩

曾華倩、梅小惠和江欣燕相隔17年重組，再度登陸繽FUN星網節目《串椒3姊妹》，首位男嘉賓更請來當年陣容之一、大殺四方的「師奶殺手」陶大宇再續前緣，今次再戰3位「50+姐姐」，陶大宇電力不減，不但親自下廚炮製勁辣胡椒蝦蟹，更大講「有味笑話」，眾女即時「㷫合合」！被電到暈晒浪的華倩竟不慎「失守」險走光，又突然自爆曾與陶大宇有過「一段情」，令陶大宇都招架不住。

陶大宇向來煮得一手好餸，今次再會《串椒3姊妹》都不敢怠慢，大方露兩手烹調胡「椒」蝦蟹，夠晒貼題，開爐前眾人亦徹底清潔雙手，防疫措施做到足。而身為「師奶殺手」的他一上場便立即發功，賣口乖大讚：「你哋除咗靚之外，我都冇嘢好講！」其中與他同期訓練班出道、相識39年的曾華倩特別受落，興奮得腳浮浮撞向大宇，隨即自嘲：「呢啲係順勢揩油。」又一時忘形險走光，在旁的梅小惠就笑指她：「冇嘢睇！」

之後輪到曾華倩「主動出擊」，大爆：「訓練班嗰時，我聽講話你暗戀我喎！」大宇就立即「反擊」直指：「你嗰時都唔睬我嘅，依家就挨身挨勢。」又爆料指當年她經常來去無蹤，被導師以「蛇」笑稱。至於講到與梅小惠的淵源，陶大宇就表示曾與其家姐梅小青合作兩次，直指對方要求高，發現些微瑕疵也要重拍，江欣燕即大爆原來梅小青的花名是「梅高清」：「因為佢睇嘢好高清！」梅小惠亦「大義滅親」表示：「我家姐好民主，不過係假民主。」

到了「姊妹3揀1」之環節，由於相隔17年關係，大宇與3姊妹都對當年的選擇有點模糊，大宇就趁機提出再揀過之要求，3姊妹有求必應，但角色上就稍作改動，大宇今次要選擇的角色有「老婆」、「情人」同「知己」，大宇首選華倩做情人，全因想「一探虛實」，他「開黃腔」笑指：「人人都話佢『無』，做情人就可以睇吓有冇。」3姊妹即時笑爆嘴，小惠忍不住指大宇奔放了好多，但小惠似乎更奔放，她笑說：「如果你想睇，我哋可以打開畀你睇。」欣欣又笑他：「佢本身大宇，但鍾意『細雨』。」華倩亦自嘲：「係『無乳』就真。」

講到揀老婆，大宇就認為小惠是最佳人選，全因她夠能幹，可以幫忙處理大小事務，而欣欣就是最好的知己，皆因她「開心果」形象太深入民心，欣欣立即大讚大宇沒有揀錯：「因為我確實可以陪你飲『支幾』!」

至於17年前大宇的選擇，角色分別是「一夜情對象」、「助手」與「偷窺對象」，最正經的助手角色，大宇認為小惠是不二之選，偷窺對象就揀欣欣，因為未見過人扮菲傭咁靚，大宇好想睇吓欣欣唔扮嘢時喺屋企的模樣，至於一夜情對象，大宇全因華倩一身性感打扮作決定：「一睇你嘅打扮，就心諗使唔使咁呀，唔揀你對唔住自己啦，識你咁多年都未搞過，梗係要搞番次啦，哈.....!」

「大戰」完「師奶殺手」後，下集就有梅小惠及江欣燕的死黨阮兆祥，聯同「福祿壽」王祖藍及李思捷「踩場」，實行三兄弟對撼三姊妹，記住Mon實7月9日於《繽FUN星網》播出的《串椒3姊妹》！