勁敵姚焯菲鍾柔美睇好奪冠！炎明熹壓力爆煲失眠

「聲夢傳奇」三位大熱參賽者炎明熹、姚焯菲及鍾柔美鬥得難分難解，由於優點各異，分別擁有聲、色、藝而備受追捧！當中炎明熹獲網民一致推舉為天后接班人，身為「民選冠軍」的她，亦是兩位勁敵心中的「冠軍女神」，令被全面睇好的炎明熹壓力爆煲導致失眠。基於三朶小花年輕又有才華，絕對是樂壇一股新力量！

樂壇近年出現斷層，青黃不接情況下，無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》出現一股新勢力，個個只有十多歲，前途無限！當中大熱炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）唱得、跳得同省鏡，可謂全方位有實力的未來小天后。

Gigi用盡方法未能改善失眠

打從半年前開始訓練，至經歷多次淘汰賽，三位小花各自創出自我風格，成功吸納大量粉絲。出名唱功了得的Gigi年僅16歲，被喻為「少女G.E.M.」，憑紮實唱功及感染力成為人氣選手，早前演唱林憶蓮《沒有你還是愛你》官方片段，觀看次數逾170萬，被陳奐仁大讚「Fantastic」！至於Gigi演繹譚詠麟的金曲《愛情陷阱》，被讚台風十足，網民對其唱功給予高度評價，睇好她成為天后接班人，更指樂壇未來20年均是她的天下！

Gigi唔認係「冠軍女神」

Gigi日前與Chantel及Yumi接受東網訪問時，雖然被兩位勁敵睇好奪冠呼聲高，不過她似乎沒甚信心，更被一片讚好聲音搞到壓力爆煲失眠。就讀中四的她忙於應付考試，又要兼顧比賽，坦言只能「盡做」：「一有時間就溫書，不停Loop試題，到要埋位拍嘢就即刻放低本書。（好大壓力？）係吖！有啲學員話食同瞓，我唔得，所以仲未搵到減壓方法，搞到身體狀況差，集中唔到！」

Gigi外表Cool到爆，每次上台儼如信心十足，她聞言即連聲否認，說一切只是假象：「好記得第一集，我喺出場前一刻都未決定點唱，所以諗住乜都唔好理就唱，結果Load唔到就爆咗，好似撞埋牆咁。」即使首集失準，但之後她卻愈戰愈勇，挽回失地。

面對後來居上、身為「國民女神」的Chantel，因翻唱林珊珊金曲《戀愛預告》的官方片段，觀看次數超過300萬，以及現年14歲、演繹Cookies《心急人上》而有「跳唱女神」封號的Yumi來勢洶洶，Gigi直言不容有失：「一個係『跳唱女神』，一個係『國民女神』，而我唔知自己係乜。每人有自己風格，所以睇大家口味，個個都有機會成為冠軍。」在旁的Chantel及Yumi即異口同聲說：「你咪係『冠軍女神』囉！」Gigi即嚇得不斷耍手兼擰頭。

Chantel未拍過拖

人靚聲甜兼家境富裕的Chantel，出入有父母陪伴，絕對是掌上明珠，對於參賽初期已被揭家底，她說零壓力：「如果屋企唔介意都冇咩嘢，呢啲都係人哋自由，我都係專注比賽好啲，冇時間兼顧其他嘢。（被封『國民初戀』有咩感受？）都係人哋畀呢個名我，但我就未拍拖，亦唔會諗呢樣嘢住，唱情歌時都係諗住自己隻狗仔，加上背景係粉紅色，先至帶到呢個甜蜜訊息出嚟。」精於跳唱的Yumi自以一直抱平常心，沒太大壓力，更指能瞓足10多小時，令受失眠困擾的Gigi極為羨慕。

先專注學業課餘時間先唱歌

談到比賽後是否順利成章簽約成為歌手？她們說想取得平衡，會先專注學業，課餘時間則全程投入唱歌，又想組成女團多於獨立發展，Chantel說：「組合可以一齊Share壓力，一個會孤伶伶，仲好想跳唱，好佩服Yumi，唔知點解佢可以做到，其實就咁唱已經好難。」Gigi亦附和說：「我應該都可以，好少嘗試跳唱，上次同3個女仔跳都覺得好難，所以都想挑戰下，希望Yumi可以教吓我哋。」