東方日報C1：頂天后接班人光環　炎明熹壓力大到失眠

《聲夢傳奇》3位大熱炎明熹、姚焯菲及鍾柔美鬥得難分難解，由於優點各異，分別擁有聲、色、藝而備受追捧！當中炎明熹獲網民一致推舉為天后接班人，不但是「民選冠軍」，亦是兩位勁敵心中的「冠軍女神」，搞到她壓力爆煲失眠！無論最後哪一位跑出，3朵小花年輕又有才華，絕對是樂壇一股新力量！

香港樂壇近年出現斷層，青黃不接情況下，無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》出現一股新勢力，個個只有十多歲，前途無限！當中大熱炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）唱得、跳得兼省鏡，可謂全方位的未來小天后。

打從半年前開始訓練至經歷多次淘汰賽，3女各自創出自我風格，成功吸納大量Fans。當中出名唱功了得的Gigi年僅16歲，被喻為「少女G.E.M.」，憑紮實唱功及感染力成為人氣選手，早前演唱林憶蓮《沒有你還是愛你》，短片錄得逾170萬點擊，被陳奐仁大讚Fantastic！其後她演繹譚詠麟的《愛情陷阱》，又被讚台風十足， 網民對其唱功給予高度評價，睇好她成為天后接班人，更指樂壇未來20年會是她的天下！她日前偕Chantel及Yumi接受本報訪問時，亦被兩位勁敵睇好奪冠呼聲高，但她似乎沒甚信心，更被一片讚好聲音搞到壓力爆煲失眠！

兼顧學業冇得抖

就讀中四的Gigi忙於應付考試，又要兼顧比賽，坦言只能「盡做」：「一有時間就溫書，不停Loop試題，到埋位拍嘢就放低本書。（好大壓力？）係呀！未搵到減壓方法，搞到身體狀況差，集中唔到。」對於外表Cool到爆，每次上台都像信心十足，她連聲否認：「好記得第一集，我喺出場前一刻都未決定點唱，諗住乜都唔好理就唱，結果Load唔到爆咗，好似撞埋牆咁！」首集失準的她其後愈戰愈勇，收復失地。

面對後來居上、翻唱林珊珊《戀愛預告》錄得逾300 萬點擊的14 歲「國民初戀」Chantel，以及同齡、演繹Cookies《心急人上》的Yumi，Gigi直言不容有失：「一個係『跳唱女神』，一個係『國民初戀』，而我唔知自己係乜。每人有自己風格，睇大家口味，個個都有機會成為冠軍。」在旁的Chantel及Yumi即同聲說：「你咪『冠軍女神』囉！」嚇得她耍手擰頭，場面搞笑。

Chantel無意拍拖

至於人靚聲甜兼家境富裕的Chantel，出入有父母陪伴，絕對是掌上明珠！對於參賽初期已被起底，她表示零壓力：「我都係專注比賽好啲， 冇時間兼顧其他嘢。（被封『國民初戀』？）我未拍拖，亦唔會諗呢樣嘢住，唱情歌都係諗住自己隻狗仔，加上背景係粉紅色， 先帶到呢個甜蜜訊息出嚟。」而精於跳唱的Yumi自言抱平常心，沒太大壓力，更每日瞓夠10個鐘，令飽受失眠困擾的Gigi極為羨慕。

談到賽後是否順理成章簽約做歌手，3女希望專注學業，課餘時間則全程投入唱歌，又想組成女團多於獨立發展，Chantel說：「組合可以Share壓力，一個會孤伶伶。我好想跳唱，好佩服Yumi，唔知點解可以做到，其實就咁唱已經好難。」Gigi亦附和：「上次同3個女仔跳都覺得好難，所以想挑戰吓，希望Yumi教吓我哋。」

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