鍾舒漫為毛孩謀福利　宣揚愛護動物訊息

歌手鍾舒漫（Sherman）愈嚟愈靚女，相信跟心善則美絕對有關係。近年積極為毛孩謀福利嘅佢，話當年就係睇到一條血淋淋嘅實況片，而震撼咗心靈：「見到一隻叫Watson嘅流浪狗，佢嗰時情況好惡劣，被困喺一個山頭，全身都係泥濘，啲皮膚爛晒，身上好多傷口，好彩有義工圑體救咗佢，救狗成個過程好感動，睇住呢條片時，我情緒起落好大，嗰一刻就係呢啲可憐嘅狗狗捉住我個心。」

之後佢認識咗救狗嘅義工機構，有機會到流浪動物收容所參觀，令佢有更深體會同使命感，佢話：「了解過狗場嘅情況，知道個狗場需要大量義工同營運費，我有諗過點樣幫佢哋拍條片，去講畀人知其實流浪動物過嘅血肉模糊生活有幾咁慘，可惜嗰時我幫到嘅能力好有限。」

宣揚支持領養

不過相隔幾年來，與流浪動物有緣嘅佢，同義工機構有合作機會，佢覺得幫助流浪動物，其實宣揚支持領養，教育人要愛護動物。Sherman又話當初Watson的慘況，令佢一直耿耿於懷，但從義工口中得知，Watson早已有戶好人家收養，現時日日喺屋企自由地奔跑，佢話：「嗰種安慰感，相信只有有養貓狗嘅人先會明白。」