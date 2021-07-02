破陪月記錄！楊洛婷細仔食量驚人：我啲奶仲未追得上

藝人楊洛婷（Rabeea）上月尾啱啱生咗囝囝Tristan Hart，出院後就展開一家四口嘅幸福生活兼開始坐月，佢受訪嗰陣話依家身體狀況OK，喺陪月嘅悉心照顧底下，每日都有好嘢食，問到屋企多咗位新成員係咪好熱鬧？佢笑話︰「暫時唔係好熱鬧住，哈哈！因為BB全日都瞓覺！」佢仲專登搵咗攝影師好友Dilys幫佢哋影全家福同拍片，睇見Tristan兩個「面豬登」脹卜卜勁Cute，仲有嘟嘴萌樣！片中見到家姐Tanya好照顧細佬，除咗有輕摸Tristan個頭之外，仲有錫錫，相信Tanya會係一個好家姐！

Rabeea話因為係第二個BB，所以喺湊B方面都得心應手，目前餵緊人奶，大爆Tristan食量驚人︰「老公呢排好忙，所以凌晨嗰兩轉都係由我照顧，但佢幾日人仔已經飲緊120ml，破咗我陪月嘅記錄，我啲人奶仲未追得上佢，要再努力！」佢大讚Tanya好乖，會主動餵細佬飲奶，更有片為證，見Tanya相當熟手，愛犬Tyrese仲喺隔籬做「保安」守護︰「Tanya真係好鍾意照顧細佬，最搞笑係佢成日都問我點解Tristan唔似恐龍！而當BB一喊，狗狗就會吠話畀我聽！」然後又再爆囝囝有「斟茶」畀佢飲，非常「孝順」︰「返到屋企第一次幫佢換片，佢已經直射我塊面，然後再噴便便喺我隻手度！」