Anson Lo壓力爆煲　Ian罕有表露情緒落下男兒淚

ViuTV節目《調教你MIRROR》今晚主題是「釋放負能」，主持梁祖堯安排練習讓MIRROR

回顧「人生路」面對過去的陰影、接受自己、讓他們打開心扉及互相扶持。Lokman最先喊，Anson Lo更激動得蹲下爆喊，相當崩潰，他說：「其實播第一歌已經想喊，諗番起父母20年嚟好錫我，好遷就我，好感恩。」

Anson Lo稱人生最大壓力是近5、6年，由教跳舞到入行，聽到要回顧這階段直情不想繼續下去，不想再面對這段時間，他說：「喺崩潰嘅時候，感覺到有人搭住我膞頭、捉住我對手，有人同我去面對以前陰影係好窩心。」他又指回想起MIRROR的日子，不開心的日子佔多數，他說：「唔係MIRROR成立令個人唔開心，係發生過嘅事，令自己好大壓力，自己想樹立一個好好榜樣，但發現自己都係一個人，會有負能量、有唔開心心，要接受自己都有權利唔開心，唔使逼自己唔開心嘅時候，都強裝堅樣子去幫其他人，人哋感受重要，自己嘅感受都緊要。」他指經過這次練習感受到好多人關心自己，也讓大家看到他脆弱的一面。

少有在人前喊的Ian自言由細到大也不會讓人看到內心世界，一直將自己保護得好好，所以內心的脆弱，大家不會知道。他要回憶MIRROR階段也相當猶豫，姜濤則主動拖住Ian的手陪伴支持，Ian回想起MIRROR的時光則馬上崩潰爆喊，姜濤說：「見到好少表露自己情緒嘅Ian喊到咁，真係好心痛，即使以前唔係成日傾到偈，大家都有過誤會有過競爭，但嗰劇好難得可以一齊，我係第一個陪住佢嘅人，好想畀力量佢，唔捨得離開佢，驚佢會好無助，希望佢知道我係第一個過去嘅人。」Ian指尚睜開眼看到大家攬住他，又忍不住再爆喊，認為有些問題是解決不到，但有大家的支持也相當窩心。