《聲夢》冼靖峰起底　港大學霸靠一招減肥變靚仔

無綫音樂真人騷《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，7強已誕生，不過大家焦點聚晒喺「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及「少女G.E.M.」炎明熹身上，但其實男參賽者冼靖峰（Archie）表現都唔弱，佢狀態穩定，7回合的表演中甚少落敗，而且佢背景非泛泛之輩，不單是學霸，仲有同人氣王姜濤一樣參加過《全民造星》，兼且都係由200磅大肥仔喪減至依家標準身形。

現年23歲嘅冼靖峰，中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學，畢業後任職MT（Management Trainee 管理培訓生），本來可以做專業人士有份穩定嘅收入，不過喺Archie心中仍然有一個音樂夢未滅。為咗圓夢Archie就曾參加ViuTV舉辦的《全民造星2》，可惜成績在60強止步。不過佢冇因為咁而放棄唱歌，反而到音樂學院上堂進修歌藝，再接再厲參加《聲夢傳奇》，現時成功打入最後7強，其穩打穩紮表現，更被部分網民認為係三甲實力人選。

Archie同人氣王姜濤一樣讀書時期都係肥仔一名，讀中學時嘅佢就曾重達200磅，為咗上鏡靚仔，佢決心減肥，買咗一部跑步機，日日喺屋企跑步加練氣，佢坦言都諗過想放棄，但為咗夢想仍努力堅持，依家Archie上鏡已經靚仔晒，面部輪廓突出，唔講唔知原來佢曾經係肥仔，所以話「每個肥仔都係潛力股」。

減肥成功嘅Archie為夢想衝刺，愛情同樣得意，早前佢被網民目擊跟另一參賽者詹天文（Windy）拍拖食飯，更喺導師泳兒貼出嘅花絮照中見到二人共用同一耳機，舉止親密。令緋聞傳得熱哄哄。

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