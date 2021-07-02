分手後自洩蜜　鄧麗欣王子情未斷？

女星鄧麗欣（Stephy）上周日（27日）同台灣男星邱勝翊（王子）宣布分手，呢段維持咗三年嘅姊弟戀告一段落，今日（2日）凌晨大約十二點，Stephy網晒兩張索相，相中嘅佢笑晒咁又坐又企，睇落冇乜嘢，但佢嘅留言又再令網民多多揣測，而升呢為「舊愛」嘅王子都有畀Like！

Stephy留言：「請為你的格子填上顏色，任何顏色也好，只要不是空白，都好，晚安。」好多網民話，憑佢嗰句「只要不是空白」，睇得出佢雖然心情平靜，但都流露空虛寂寞，仲有網民反問：「係唔係暗示要同方力申復合？」當然有大批網友繼續話想佢同方力申世紀復合，不過都有唔少網民反對，話佢哋互相付出咗十年，如果掂就唔使分手之外，仲翻loop佢哋分手前三個月一齊做嘅訪問，當時Stephy話每次同方力申鬧完交，對方都係一味扮冇嘢唔會氹佢。網友話當時已經睇得出佢哋貌合神離，仲叫大家唔好因為佢哋係銀幕上嘅金童玉女，就夾硬叫佢哋復合。

Stephy話唔好「空白」，咁王子又點呢？冇乜網民叫箍煲嘅王子都好大方，睇完呢個post，都畀咗個like，不過佢以前同隊嘅台灣組合棒棒堂成員廖允傑（小傑）踢爆要人陪！小傑同網友玩「你問我答」時，有網友問佢：「如果世界上只剩你和另一個人，你會選誰？」小傑就答：「邱勝翊，他需要人陪。」王子見到即反擊對方：「誰陪誰？」