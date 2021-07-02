珍貴寶石　探索大自然

Tiffany & Co.今年推出的Blue Book Colors of Nature高級珠寶系列及傳奇藝術家Jean Schlumberger的匠心之作，透過巧奪天工的珍奇珠寶創作，詮釋大自然之美。（方偉堅攝）

鑽石及寶石之所以珍貴罕有，全因為每一顆都得來不易，必須歷經數百萬年以上歲月沉積而渾然天成。相信一眾珠寶設計師也是被這種大自然奧妙吸引，因此在創作珠寶首飾時，亦往往會從大自然取材。Tiffany & Co.今年推出的Blue Book Colors of Nature高級珠寶系列及傳奇藝術家Jean Schlumberger的匠心之作，便圍繞「蒼穹流光」、「瀚海千姿」、「造物本色」及「無垠綺境」4大主題，以多達35種珍貴寶石配合獨特視角，建構色彩悅目的大自然美景。

蒼穹流光

作為彩寶石美學權威，Tiffany & Co.今回為Blue Book Colors of Nature高級珠寶系列的每個主題賦予了斑斕瑰麗的色彩。「蒼穹流光」（Sky）將日出日落的壯麗風光以至醉人夜空的萬變色彩化為創作泉源，並運用超卓的珠寶工藝將各色藍寶石和碧璽拼湊出蝴蝶及蜻蜓漫天飛舞的意境。

瀚海千姿

「瀚海千姿」（Sea）以蔚藍無垠的浩瀚大海及絢爛多彩的海底生物為靈感，利用黃色綠柱石及海藍寶石相間組成頸鏈，並於每顆寶石之間，加入嵌有無色水晶的黃金鑲框作分隔，以巧奪天工的工藝營造出鑽石猶如在鑲框上懸浮的奪目效果。海水也孕育了珠寶設計師Schlumberger的不凡傑作，以18K黃金、鉑金和鑽石精心雕琢的貝殼胸針，完美現了海洋生物的迷人姿態。

造物本色

「造物本色」（Earth）就從鬼斧神工的地質傑作中擷取靈感，選用無堅不摧的鑽石象徵大地岩石，以精湛的切割技術及鑲嵌工藝將鑽石以充滿現代感的設計呈現。除了飄逸靈動總重逾58卡的混合式切割鑽石頸鏈外，系列中更有一枚超過2卡彩綠藍鑽石戒指，別致的鉑金鑲鑽底座完美襯托出其綺麗風采。此外，由Jean Schlumberger以鉑金及鑽石設計的金光閃閃手鏈，也見證了造物者的偉大和神奇。

無垠綺境

「無垠綺境」（Land）就將花卉萬物化成瑰麗珠寶，運用紅寶石、錳鋁榴石及粉紅色藍寶石等多種色彩寶石堆砌出如萬花筒般的耀目景致，在充滿想像力的珠寶設計師Jean Schlumberger無垠綺境之中，採用紅碧璽配搭鑽石而成的Vrille頸鏈及18K黃金鑲嵌彩色寶石的Languette手鐲都散發出大自然的花香氣息。