2分鐘扮16種聲！王祖藍將「聲藝」帶入香港掀話題

身為無綫首席創意官的王祖藍回巢後，連番打造多個節目，其中《好聲好戲》更成為全城熱話，贏得冠軍的陳自瑤，更因超水準表現深得網民喜愛，就連主席評判汪明荃也公開支持，呼籲各單位開劇力捧，令捱了20年的她終嘗女一滋味！其實《好》背後的Big Boss王祖藍，就是早年曾參加過內地配音節目《聲臨其境》，所以把這新元素注入。《聲》是由內地一線小生、花旦參加，單是他們的知名度已為節目帶來不少睇頭，但《好》卻是由資深配音員指導及分享經驗，由不同演藝資歷的藝員聲演，完全是考個人實力。

中學時期已跟隨資深配音員盧雄學藝的王祖藍，出名是「人肉變聲器」，2019年參加《聲》時曾在兩分鐘內一口氣聲演母雞、電鑽、鬚刨、青蛙等共16種聲音，就連開電視機及倒紅酒的聲音，一樣手到拿來。另外，他更聲演動畫《星夢動物園》時一人分飾9角，在場的嘉賓包括內地男星竇驍等非常驚訝，最勁的是他聲演9個角色各有特色，未有亂成一片，無縫接軌，就連放屁聲等一樣有完美演繹外，他更以英語生鬼地聲演《魔戒》中的「咕嚕」一角，一開聲已技驚四座。