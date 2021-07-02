馬拉榴槤放題　敞開肚皮吃

90分鐘任食

每年6至8月，都是馬來西亞榴槤的當造期，灣仔Pier 1929由即日至7月11日推出「馬來西亞榴槤放題Durication」，客人於90分鐘內，可以任食馬來西亞的AAA級榴槤，當中包括貓山王、葫蘆、紅蝦及時令的神秘謎之槤，場內亦有不同的甜品供客人額外加錢選購。若客人對自己的味蕾有信心，還可以參加蒙着眼睛吃榴槤遊戲，猜中最多正確榴槤品種名字的客人，可以免費獲得貓山王榴槤月餅麻糬禮盒禮券一張，若於總決賽中勝出，更可於由7月11日至9月30日內每星期領取馬來西亞空運直送的原個貓山王榴槤品嘗，有信心的榴槤迷可考慮是否挑戰。

特選榴槤節

除了原個品嘗，榴槤也可以變成各款甜品和創意菜式，尖沙咀Hotel Icon將舉辦第三屆馬來西亞榴槤節，1樓宴會廳會於7月7月16、23、24、31以及8月7、8、14、21、28及29日推出榴槤自助早午餐，最令人興奮的首選是馬來西亞榴槤果肉拼盤，當中包括D197貓山王、D175紅蝦、D163葫蘆、D101柔佛黃金和神秘品種共5款，另外還有各款榴槤菜式，如榴槤咖啡排骨、榴槤鹹蛋麥皮蝦和榴槤銀絲櫻花蝦鮮雞春卷等。甜品有榴槤芝士餅、榴槤杧果糯米飯及榴槤雪糕等，粉絲可以慢慢嘆。除此之外，酒店The MARKET於7月5日起推出飄香榴槤下午茶，茶點會有榴槤焗釀珍菌波士頓龍蝦、貓山王榴槤銀耳燉紅棗白玉，D175紅蝦 及D197榴槤各1件，甜品是D24榴槤蛋卷、榴槤泡芙及榴槤木糠布甸，最後再來一杯自家製榴槤雪糕及新推出的榴槤 X Godiva扭紋雪糕，肚皮大滿足。