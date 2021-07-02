3百粉絲逼到「暈」 ！Jeremy同花姐關係破冰

人氣男團MIRROR成員Tiger與Jeremy到尖沙咀出席新店開幕，獲近3百粉絲到場支持，期間大會為明天（3日）22歲生日的Tiger送上生日蛋糕，場外粉絲亦有祝他生日快樂。但場外發生小插曲，未知是否現場太擁擠，有粉絲突然暈倒。對此，他們被問到才得悉此事，一臉驚訝及擔心表示：「我哋出Event好多人支持，天口熱又多人，大家支持還支持，都要小心啲，量力而為，我哋都好多機會見到大家，唔好為咗一時Event令大家身體唔好，我哋會好擔心。」

希望有機會合唱

講到今次只有他們二人出活動，他們說：「出道以嚟第一次我哋兩個一齊出嚟，我哋上一次出活動都已經係1年前MIRROR嘅活動。」講到Jeremy在《調教你MIRROR》自爆與花姐關係惡劣，他說：「其實講得出嚟就冇事啦，總之大家將諗法講出嚟就冇咁複雜，依家明白溝通好重要。」他又坦言想出單曲，但要適當的時機，亦希望二人能有機會合唱。他亦表示被調教完自信心大了很多：「唔需要由人哋到得到認同，自己認同自己好重要。」Tiger亦表示調教完最緊要是了解到自己在團體的位置，才走得更開心及更遠。