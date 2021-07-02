古天樂揀女組韓女團　疑似成員周梓倩起底被指係機心女

藝人古天樂近年睇中韓團熱潮，成立韓國娛樂公司，更一直秘密練兵，上月底宣布打造中韓4人女團「SKYLE」，更將於今個月中正式發表新曲，跟足韓團傳統，之前率先在各大社交平台公開組合LOGO，為了保留神秘感，4女是何方神聖則留待出道時才見真身。而「SKYLE」成員平均年齡20歲，身高約170cm，經過全亞洲海選兼多輪淘汰組成，全部都經過特訓，跳唱都掂。

不過，就有網民於網上猜測其中一位是曾參與內地真人騷《青春有你2》的周梓倩（Jennifer）以及姚依凡（Eva）。22歲的周梓倩（Jennifer）上海出生，2016年首次在內地選秀節目《加油！美少女》，同年12月以女團ACEMAX-RED（火力紅組合）成員身份出道，在團中負責唱Rap，2017年11月曾隨組合參加過韓國選秀騷《The Unit》，並在同年參加了為周星馳甄選「美人魚」的選秀節目《星星美人魚》。

熱衷於參加選秀節目的她，其後又參加《青春有你2》及《中國新說唱2020》，之不過由於她曾在節目中「撒嬌吳亦凡」、又將服飾問題推卸給節目組，結果被網民批她是外表純品、內裏甚有機心的女仔。於《中國新說唱》時，周梓倩單出場就用了分半鐘，其後導師張靚穎為她拉票，她突然扮可愛，在場的GAI同潘瑋柏都忍不住學她，結果周梓倩當眾撒嬌，嗲聲嗲氣，略帶哭腔說：「他們模仿我」，相當浮誇。

至於22歲的姚依凡，雲南出生，但她於《青春有你2》中表現不夠出眾，故風頭不大。