關嘉敏瘋狂操拳爆喊：每日淨係瞓2粒鐘！

一連五集的《明星運動會前哨戰：Fight盡》今晚（2日）播出最後一集，洋葱位就有選手關嘉敏、李君妍、孟希璘及朱斐斐，分享參加拳賽感想時先後落淚，關嘉敏則直指整個過程很瘋狂：「可以喺咁短時間入面（做到咁），自己又唔係好夠瞓，又要減磅，又要捱夜，淨係瞓兩、三個鐘就要訓練。」

當中喊得最淒涼的絕對是朱斐斐，談到因「怕拳頭」未獲進身決賽資格時，不但哭紅了眼，更扁嘴說：「好辛苦，我已經用晒所學技巧。」背負「功夫新星」之名的李君妍委屈落淚謂：「早幾年，可能功夫新星個名畀人定咗型，都會有人話我笨手笨腳。我覺得參加呢場比賽後有人讚我打得好，我係好開心。」而因身體問題被淘汰的孟希璘，亦感觸地感激領隊崔建邦為她創造奇迹：「其實我個病一早可以長期住院，我唔想咁，直到今次拳賽，崔建邦好有信心帶番起我個身體，結果我依家可以打到兩回合比賽喇！」

越級挑戰職業拳手

技術及體能超晒班的藝人何慈茵，獲特別安排越級挑戰與職業拳手霍嘉怡對戰！雖然何慈茵本身並非職業拳手，但她上到擂台完全零怯場，不但被對手步步進逼，而且拳拳到位快狠準，就算霍嘉怡來勢洶洶，何慈茵亦應付自如、敏捷閃避重拳攻擊，現場評述員亦大讚何慈茵積極取進，左右手靈活轉變、成功令對手無所適從；比賽過程精彩度不輸職業拳賽，相當有睇頭。

鄭俊弘絕對無悔

在男子組中減磅成績最為亮眼的鄭俊弘，則坦言很辛苦，但絕對無悔：「每日我食好少嘢，我又要拍劇，但我話畀自己知，我得嘅，就算輸都好，唔緊要，我自己知道付出咗100%，輸咗我都會無悔。」領隊崔建邦坦承被眾人的滿腔熱血所感動：「鄭俊弘畀人重拳打到暈咗5分鐘，但佢再上番擂台。見到啲人受傷再返嚟，跌倒再企番起身，呢個正正係一個拳手應有嘅特質，而我哋咁多個學員全部都有，我只可以講為佢哋覺得好驕傲。」