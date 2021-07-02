《聲夢》爭6強個個失準　「初戀」姚焯菲撼鍾柔美

無綫節目《聲夢傳奇》上集中，何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）取得同分跌入危險區，25位專業評審需要再投票，最終Hugo被淘汰。而明天（3日）一集中，將進行第7輪比賽，戰況愈來愈激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。而每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，當中包括Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒及林欣彤。

Aeren選跳唱歌曲出戰，AGA任其導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議於舞蹈內加入性感元素，更向Aeren親身示範。評審王梓軒直指：「一首充滿情慾、衝動嘅歌，我喺你首歌感受唔到！」

Archie被指唱歌沒有真感情，Gin Lee教Archie如何透過唱歌去講故事。Archie被安排第1個出場，評審陳奐仁聽完他的演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」

早前Chantel被指唱法太似導師JW，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。評審周錫漢聽完大讚：「扯咗入去初戀漩渦入面！」果然是「國民初戀」。

Gigi一直被批評咬字有問題，JW教她用「咬蘋果」的方式去改善，可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指她揀錯歌，李克勤更指她「魂魄不齊」。

Kaitlyn唱法獨特，但被評審批評不會「用聲」，林欣彤指當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次特別教Kaitlyn「發聲」，希望對方可以突破自己。

而Rock在上一輪比賽中表現嚴重失準，差點被淘汰。周柏豪幫他調節心理質素，突破心理關口，Rock今次選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。

擅長跳舞的Yumi歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫她平反，讓她於歌唱中展現狂野、性感的一面。泳兒聽完Yumi之演繹感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

此外，大會亦設有「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」，全球網絡投票活動經已展開，在決賽當晚累計得票最高的學員，將奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。